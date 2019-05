Descartando opciones

Prácticamente todas las opciones para los máximos representantes del deporte almeriense, a nivel de clubes, se esfumaron este fin de semana. La UDA (Liga 123) perdió en Lugo (4-2) y tiene ya el playoff de ascenso como un imposible. El CD El Ejido (Segunda B) cayó en Jumilla (1-0) y roza ya el descenso a Tercera a falta de dos jornadas sin depender de ellos mismos. Y todo comenzó con la derrota de Unicaja Almería (0-3), en el tercer partido de la final de la Superliga de voleibol, que permitió que el título se marchara a Teruel un año más.

Por orden cronológico, todo empezó el viernes, en el Pabellón Moisés Ruiz de la capital almeriense. Unicaja Almería no tenía margen de error, tras haber perdido los dos primeros partidos en tierras aragonesas ante CV Teruel. En ambos el resultado fue de 3-0, sin tener los de Manolo Berenguel opciones ni de llevarse una manga. Pero la tercera cita era en Almería y los ahorradores se agarraban a esa circunstancia para alargar algo más la final. No pudo ser. Pese al buen inicio local (12-8) en el primer parcial, poco a poco se impuso la calidad turolense y el 23-25 dio ya ventaja a los visitantes. El segundo set fue un calco en el marcador final, con más sensación de poder del actual campeón de la Superliga, pese a que la distancia era mínima. Ya en el tercer y definitivo parcial, los almerienses no pudieron con la confianza aragonesa y cayeron por 19-25, cerrando por la vía rápida la final.

Fútbol negro

El fútbol tuvo en la mañana del domingo su triple cita. En la Liga 1|2|3, la UDA, tras caer la semana anterior ante el Real Oviedo (0-1), tenía una cita para que el playoff de ascenso no se escapara. Jugaron en el Anxo Carro ante un Lugo que estaba en puestos de descenso. Y se notó el que se jugaba la vida ante el que se jugaba la ilusión. El partido con más errores en defensa de los rojiblancos. Por primera vez en la temporada, los de Fran Fernández encajaron cuatro goles. De nada sirvió un nuevo tanto de Álvaro Giménez (que ya es el máximo realizador de la categoría junto a Quique González y Enric Gallego) y el gol de Pablo Caballero, que marcó en el que fue su campo. Ahora la distancia con la sexta plaza es de ocho puntos, cuando restan 15 por jugar.

Mucho peor le van las cosas a los representantes almerienses en el Grupo IV de Segunda B. Con el filial del Almería descendido desde hace semanas, de muy poco contó la nueva derrota este domingo (0-1) ante el Ibiza. Solamente para ser colista a cinco puntos del penúltimo (Atlético Malagueño).

La atención estaba en el CD El Ejido. Los ejidenses jugaban en Jumilla, en un duelo entre los dos que estaban en descenso y que aspiraban a salir. La victoria se quedó en tierras murcianas tras un penalti (1-0) y los celestes se quedaron sin puntuar pese a su buen partido. Ahora la situación para los ejidenses es muy negra. Quedan seis puntos por jugar (dos jornadas) y están a cinco puntos de la zona de salvación. Por tanto, ya no depende de lo que hagan ellos y sí de lo que no sumen Jumilla, Atlético Sanluqueño y/o Villanovense. Los dos partidos que le quedan a los celestes son ante los últimos. Este fin de semana habrá derbi provincial ante el filial del Almería en Santo Domingo, para cerrar el ejercicio visitando al Atlético Malagueño.