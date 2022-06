Cuenta atrás para que arranque en Almería ‘Motomami Tour’, la gira mundial de Rosalía

Recta final para la cuenta atrás. Solo queda una semana para que ‘Motomami Tour’ de Rosalía arranque los motores y comience a recorrer el mundo presentando el nuevo espectáculo de la artista española más internacional del momento. Una gira que comenzará en Almería, en el Recinto de Conciertos del Ferial, el próximo miércoles, 6 de julio, a partir de las 22.00 horas. Una de las citas más destacadas de la extensa programación de conciertos de verano puesta en marcha por el Área de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Almería y que ha generado un tremendo impacto desde que se anunciara el pasado mes de abril.

Y es que Almería será la primera de las diez únicas ciudades en España, y la primera de 16 países, en una gira que después pasará México, Brasil, Argentina, Chile, Colombia, República Dominicana, Puerto Rico, Canadá, otra quincena de fechas en Estados Unidos y finalmente Portugal, Italia, Alemania, Países Bajos, Bélgica, Inglaterra y Francia. Sin duda, un éxito que hará que todos los ojos se centren en la ciudad almeriense para ver qué sorpresas deparará la nueva gira de Rosalía.

El Recinto de Conciertos del Ferial quedará dividido en dos sectores. El primero será la pista A, situada en la zona más próxima al escenario donde actuará Rosalía. Las entradas para esta zona ya están agotadas. Por otro lado, se encuentra la pista B, más alejada, más económica y en la que se situarán el grueso de los que acudan al concierto. Las entradas lanzadas son de Pase General y actualmente cuestan 73,50euros.

Las últimas entradas están a la venta próximamente a través de la propia web de la artista, www.rosalia.com, además de en otros canales como Live Nation, Ticketmaster y El Corte Inglés.

SOBRE ROSALÍA

Nacida en Barcelona, tras ganarse el reconocimiento nacional con el álbum de flamenco experimental ‘Los Ángeles’, en mayo de 2018, Rosalía enamoró a fans del mundo entero con el lanzamiento de su innovador primer éxito ‘Malamente’ y con la publicación posterior de su álbum de referencia ‘El Mal Querer’, donde constataba su espectacular habilidad vocal y su fusión de flamenco clásico con

R&B, Hip Hop, ritmos latinoamericanos contemporáneos y beats electrónicos. Además de una innegable influencia del arte visual industrial, el empoderamiento femenino, la moda y la coreografía.

Como resultado del impacto de larga duración del álbum y los sencillos adicionales de 2019 que siguieron, Rosalía obtuvo un premio Grammy, una destacada actuación en los Grammy, la histórica primera nominación al Grammy como Mejor Artista Nuevo para un artista en español y 8 Latin Grammy, incluido Álbum del año. Como elogios adicionales: 2 premios MTV VMA, múltiples portadas de revistas, incluida la portada especial de cultura de la revista ‘Sunday New York Times’ anual, apariciones muy elogiadas en los festivales de Coachella y Lollapalooza, el video global de YouTube más visto de 2019 para una artista femenina y "Mejor música de the Decade” en selecciones de Rolling Stone, Billboard, GQ, The LA Times, Pitchfork y más. Ha colaborado con artistas como J. Balvin, Ozuna, Travis Scott, Bad Bunny, The Weeknd o Billie Eilish.

Con ‘Motomami’ ha confirmado su constante vocación por el riesgo y la innovación, ofreciendo un disco todavía más sorprendente, arriesgado y donde vuelve a revolucionar los lenguajes y códigos de estilos musicales muy diversos.