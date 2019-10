La creación de una Ciudad del Cine en la provincia tendría un coste de unos 100 millones de euros

La consejera de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo, ha desvelado que el estudio de viabilidad encargado a través del anterior Ejecutivo para la implantación de una Ciudad del Cine en la provincia de Almería conllevaría un coste aproximado de unos 100 millones de euros.

Así lo ha indicado la titular andaluza de Cultura, quien ha recordado que el proyecto contempla varios posibles emplazamientos -entre "cuatro o cinco", según la consejera-- para su desarrollo, entre ellos Níjar y la capital almeriense.

"Para estas dos conclusiones el gobierno anterior se gastó 70.000 euros", ha indicado la consejera, quien, aunque ha insistido en que el proyecto no se vaya a abandonar o a posponer, ha apuntado otras actuaciones "prioritarias" para su departamento, entre las que ha destacado la colaboración de la Junta en el proyecto del Ayuntamiento de Almería para la creación de una Ciudad de la Cultura junto al Maestro Padilla.

"Ambas cosas están íntimamente conectadas", ha dicho Del Pozo al comparar la idea por la que se proponía la creación de unos estudios de cine la provincia para impulsar la industria con el proyecto municipal que, según el Ayuntamiento, contempla la remodelación del Auditorio Maestro Padilla y su ampliación mediante un edificio anexo para albergar a la Orquesta Ciudad de Almería (OCAL) o la banda municipal, así como la adecuación y remodelación del entorno.

No obstante, según las apreciaciones de la consejera, la Ciudad de la Cultura, cuya idea ganadora fue anunciada recientemente por el Consistorio, "va a albergar los espacios cinematográficos" toda vez que el inmueble "va a ser tangible y material en dos o tres años", según ha explicado a la hora de aclarar la apuesta de la Junta por este "firme" proyecto ofrecido por el alcalde, Ramón Fernández-Pacheco (PP), y que cuenta "con todos sus perejiles".

Por su parte, el proyecto encargado por la Junta apunta entre sus distintas opciones a un emplazamiento de 507.586 metros cuadrados, entre las poblaciones de la Villa de Níjar y Campohermoso, como el lugar que el equipo de ingenieros, arquitectos y expertos en instalaciones habrían escogido para ubicar la Ciudad del Cine después de haber "superado en puntuación a los otros dos contrincantes", según trasladó el Ayuntamiento de Níjar ante lo que la Junta advirtió como "meros expedientes informativos".

Inversiones para Almería

La consejera ha incidido en el trabajo que se sigue en la Consejería para que la provincia "brille más todavía", para lo que se ha hecho un "esfuerzo importantísimo" a través del proyecto de presupuestos andaluces de 2020 que, entre otros aspectos, contemplan 1,5 millones de euros para nuevas inversiones en el Conjunto Monumental de La Alcazaba o 75.000 euros para el conjunto de Los Villaricos.

Respecto al monumento más visitado de la provincia, la consejera ha avanzado además la intención de inaugurar la nueva iluminación de la fortaleza en un plazo aproximado de dos meses mientras que se trabaja de forma paralela en la constitución de una patronato para su gestión, cuya forma jurídica aún no se ha decidido. "Me gusta la figura de la fundación, pero no descarto otras que sean más acertadas", ha opinado

Del Pozo ha destacado especialmente el interés de la Consejería en "poner en valor Los Millares", a los que también se destinarán 75.000 euros con los que se entrará en la confección de planes estratégicos, visitas y su conexión con el Museo Arqueológico de Almería.

En esta línea, la titular andaluza de Cultura ha recalcado el esfuerzo presupuestario para dotar de más fondos el Centro Andaluz de la Fotografía (CAF), que con las cuentas de 2020 dispondrá de 105.000 euros para el diseño de actividades. "En nueve meses subir un 43 por ciento, no es mala apuesta por el CAF", ha valorado.

Entre los asuntos que se hallan sobre la mesa, la consejera ha señalado el horario y funcionamiento del enclave Puertas de Almería o el Castillo de Los Vélez, del que hay pendiente "algún trámite jurídico" antes de poner en marcha el proyecto para su restauración.