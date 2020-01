Cosentino reúne a sus mejores clientes norteamericanos en una nueva edición de la Convención “C100”

Grupo Cosentino, compañía global líder en la producción y distribución de superficies innovadoras para el mundo de la arquitectura y el diseño, celebra durante estos días en Riviera Maya (México) la XXII edición de su encuentro anual “Cosentino 100”, primera gran cita del año de la multinacional española. Consolidado ya como uno de los eventos más importantes e imprescindibles para el sector de la piedra, la decoración y la remodelación en Norteamérica, la Convención reúne a los principales clientes y colaboradores de Cosentino para esta región. Este año la compañía ha vuelto a congregar un nuevo número record de asistentes invitados, con más de 360 personas, que representan a 164 empresas fabricantes y transformadoras de todo Estados Unidos y Canadá.

Según ha informado la compañía en una nota, dada la relevancia de este encuentro, de nuevo han acudido a la invitación de Cosentino representantes de las más importantes asociaciones sectoriales de la región, tales como la Sociedad Americana de Diseñadores de Interior (ASID); el Instituto Americano de Arquitectos (AIA); la Asociación Internacional de Fabricantes de Superficies (ISFA); o la Asociación Nacional de la Industria de la Remodelación (NARI), entre otras entidades. A ellos hay que unir la participación también de relevantes ponentes como es el caso del prestigioso músico y conferenciante Freddie Ravel, el diseñador y Presidente de Nar Design Group, Nar Bustamante, o el experto en piedra natural, Kevin Stillian.

La Convención, que arrancó este pasado miércoles y finalizará el domingo 12 de enero, está enmarcada bajo el lema “Committed to the Future. Committed to You.”, con el que la multinacional quiere trasladar a todos los asistentes su apuesta por construir conjuntamente una industria próspera, segura, sostenible y de futuro. Por ello, durante las diferentes ponencias y sesiones de trabajo, los máximos directivos de Cosentino han mostrado las últimas iniciativas de la compañía en ámbitos como la seguridad laboral, la sostenibilidad, la calidad o la innovación. En este último sentido, las jornadas también están sirviendo para trasladar a los invitados lo que serán las principales novedades de producto de la firma, y que durante este mes protagonizarán algunas de las ferias sectoriales más importantes como son el Interior Design Show (IDS) de Toronto, o KBIS en Las Vegas.

Francisco Martínez-Cosentino, Presidente de Grupo Cosentino, destacó durante su discurso de inauguración la relevancia del momento actual de la industria dado que “estamos inmersos en una época de profundos cambios que nos retarán a todos a ser necesariamente competitivos, ágiles y a estar socialmente concienciados. Desde el lado empresarial, tenemos que reforzar la integración de valores y medidas medioambientales, así como mejorar aún más las actuaciones en seguridad y salud laboral, y apostar por el camino de la digitalización”. “De la misma forma, hay que adaptarse a las demandas de nuestros clientes y usuarios y, como es nuestro caso, desarrollar en base a la innovación productos responsables y competitivos en un entorno cada vez más global, que permitan construir un sector sostenible y de largo recorrido”, concluyó Martínez-Cosentino.

Por último, esta edición de “Cosentino 100” ha servido como escenario ideal para conmemorar el décimo aniversario del nombramiento de Eduardo Cosentino como CEO de Cosentino Northamerica, la filial del grupo que gestiona este importante mercado desde sus headquarters ubicados en Miami. Durante estos diez años al frente de la filial, Eduardo Cosentino, junto con su equipo directivo, ha liderado un importante crecimiento tanto en número de empleados, como en número de instalaciones propias por todo el territorio norteamericano que ha llevado a Cosentino a contar con una de las redes comerciales y de distribución más amplias alcanzada por una empresa española del sector industrial en esta región. Asimismo, la compañía ha fortalecido aún más su liderazgo en el sector con una mayor penetración y diversificación de sus principales marcas como Silestone® o Dekton®.

Grupo Cosentino es una compañía global, española y de propiedad familiar, que produce y distribuye superficies innovadoras de alto valor para el mundo de la arquitectura y el diseño. Como empresa líder, imagina y anticipa junto con sus clientes y socios, soluciones que proporcionan diseño, valor e inspiran la vida de las personas. Este objetivo es posible gracias a marcas pioneras y líderes en sus respectivos segmentos tales como Silestone®, Dekton® o Sensa by Cosentino®, superficies innovadoras que permiten crear ambientes y diseños únicos para el hogar y los espacios públicos.

El grupo basa su desarrollo en la expansión internacional, un innovador programa de investigación y desarrollo, el respeto por el medio ambiente y la sostenibilidad, y su compromiso corporativo permanente con la sociedad y las comunidades locales donde está presente, la formación, la igualdad, la seguridad y la salud laboral.

Grupo Cosentino distribuye sus productos y marcas en más de 110 países desde su sede central en Almería (España). En la actualidad, la multinacional cuenta con implantación en 40 países, y posee filiales o activos propios comerciales en 30 de ellos. La multinacional cuenta con 8 fábricas de producción (7 en Almería (España) y 1 en Brasil), 1 Centro Logístico Inteligente en España, y más de 140 instalaciones comerciales y de distribución repartidas por todo el mundo. Más del 90% de la facturación de Grupo Cosentino se genera en los mercados internacionales.