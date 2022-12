Cosentino ilusiona a sus empleados con un concierto íntimo de David Bisbal

Cosentino, compañía líder mundial en la producción y distribución de superficies innovadoras y sostenibles para la arquitectura, ha regalado un concierto privado a cientos de empleados y familiares con motivo de la campaña de Navidad, ‘Happy ‘Sharing 2023’ que invita a compartir momentos, emociones y sonrisas con los que más queremos y también con los que más nos necesitan porque "compartir nos hace ver las cosas desde una perspectiva diferente, nos hace llegar más lejos y con más fuerza, y es sin duda, nuestro mayor poder para hacer felices a todos aquellos que nos rodean", indica la multinacional.

El capital más importante para Cosentino es el humano y esta última acción vuelve a poner a las personas en el centro, dentro de la que siempre ha sido su filosofía y entendido que los mejores embajadores de la marca son sus propios empleados.

Cosentino sigue colaborado con David Bisbal dentro de un clima de confianza, de relación que la empresa y el artista tienen desde hace años, destacando sobre todo el proyecto Filarmónico by Cosentino junto al compositor Juan Cruz-Guevara o el concierto celebrado en el primer festival de las canteras de Macael.

David Bisbal emocionado ha destacado la relación familiar de Francisco-Martinez Cosentino con sus empleados: ‘con el paso del tiempo, con estos casi 6 mil empleados lo que Paco Cosentino ha logrado ha sido una conexión familiar y siempre he querido cantar para vosotros, porque este concierto a mí me emociona de verdad, las personas que al final ayudan a que un proyecto vaya creciendo con el paso del tiempo, al final si o si se convierte, en más que compañero de trabajo, en familia y por lo tanto, cantar ante la familia de Cosentino y aquí en Macael en las instalaciones de la fábrica, es para mí un lujo, me siento como en mi propia casa’.

Eduardo Cosentino, vicepresidente Global de Ventas de Grupo Cosentino se ha dirigido a Bisbal y le ha manifestado: ‘qué suerte tenemos de tenerte, qué suerte tenemos de tener una persona que lleva la bandera de Almería, de nuestra tierra por todo el mundo, yo he tenido la suerte de verte y acompañarte fuera de este país, y la bandera de Almería la llevas, en Miami, en Argentina, en México y en todas partes y es un privilegio tener a una persona como David.

Asimismo Bisbal ha reconocido que ‘el no vivir en mi tierra es como si me hubieran arrancado un trozo importante de mi corazón pero también eso me ha hecho fuerte y lo que siento es que cada vez que vuelvo a Almería es como un premio, cada vez que piso nuestra tierra, cada vez que planeo un viaje con mi familia, el hecho de no vivir siempre para mi es un regalo, vuelvo y pienso, que si todos los almerienses que están fueran siente lo mismo, se sienten tan afortunados de vivir en un tierra tan bonita como la nuestra’ Almería es un talismán para mi y me acompaña en todos mis conciertos’

Paco Robles, vicepresidente global de Recursos humanos ha recordado a los empleados que ‘lo más importante de la compañía son las personas y sus familias, sin vosotros esta empresa sería imposible, por ello gracias por este año de duro trabajo y esfuerzo’.