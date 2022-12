El Coro The British School y la Asociación Musical Beviart ganan el Concurso de Villancicos de Almería

El Auditorio Maestro Padilla se ha llenado de canciones tradicionales navideñas a lo largo de la mañana con el Concurso Local de Villancicos, organizado por el Área de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Almería. Doce agrupaciones han participado en este evento, que ha tenido como ganadores al Coro The British School, en la modalidad Infantil y Juvenil, y la Asociación Musical Beviart, en Adultos. Han sido segundos, en Infantil, el Coro de 3 años del Colegio Nuestra Señora de Fátima; en Juvenil, el Coro del Colegio Nuestra Señora del Milagro; y en Adultos, la Coral Virgen del Mar. En todas las categorías el primero recibe un premio de 865 euros y el segundo 565 euros, así como el diploma que acredita los reconocimientos. El concejal Carlos Sánchez ha sido el encargado de entregar los premios.

En el certamen, presentado por el periodista Alfredo Casas, han participado hasta doce grupos en las tres categorías establecidas: Infantil (grupos cuya edad de participantes no es superior a 7 años), Juvenil (grupos cuya edad de participantes está comprendida entre 8 y 15 años) y Adultos (grupos cuya edad de participantes es a partir de 16 años).

De 11 a 12.00 horas se ha desarrollado el bloque infantil, en el que participaron tres coros del Colegio Nuestra Señora de Fátima, de tres, cuatro y cinco años, la Coral Ciudad de Almería y Coro The British School of Almería. De 12 a 13.00 horas participaron los coros juveniles de The British School of Almería, Coro Diego Callejón, Coro del Colegio Nuestra Señora del Milagro y Coral Juvenil de la Asociación Sinfónica de Huércal de Almería. Por último, en el apartado de adultos actuaron a partir de las 13.00 horas la Asociación Musical Beviart, el Coro La Suite del Sótano y la Coral Ciudad Almería. El fallo del jurado y la entrega de premios se celebró pasadas las 14.00 horas.

La televisión municipal Interalmería TV lo ha retransmitido para emitirlo en las fiestas navideñas.