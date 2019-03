Conoce la Semana Santa de Almería

Cuando la primavera se hace Pasión por las calles y plazas de Almería es que la Semana Santa está a la vuelta de la esquina.

Para el obispo de la diócesis, Adolfo González Montes, la Cuaresma “es un buen momento para que hermandades y cofradías retomen su propósito de implantar la necesaria formación cristiana, para cuantos piden formar parte de ellas”. El prelado considera además que “es el tiempo propicio para contrastar la propia vida con las exigencias de una fe que, además de pensada, es fe celebrada. Tiempo fuerte, entonces, para celebrar bien, lo cual no es fácil de lograr sin la conciencia de que la Cuaresma tiene su propio significado sacramental”.

Ciertamente son días que se viven de una forma especial y que invitan además a todos los que nos visitan a acercarse a esos rincones donde el incienso inunda el ambiente y se perciben los característicos aromas que se entremezclan con los de la gastronomía propia de estas fechas.

Novedades Semana Santa 2019

Este año se estrena la Declaración de Interés Turístico Nacional para la Semana Santa almeriense. Se trata de un “título” que reconoce el exponencial crecimiento que han experimentado las cerca de 30 hermandades que procesionan por la capital donde el sol y el buen tiempo está garantizado.

El alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, ha manifestado que “por tradición, arraigo y atractivo, estábamos convencidos de que lograríamos ese reconocimiento, y por tanto, desde el Consistorio estamos muy satisfechos por esta concesión, sobre todo por el gran trabajo que durante todo el año realizan los cofrades para que la Semana Santa brille más y también por el impacto económico que supone para la capital almeriense, que el año pasado fue de once millones de euros, según el estudio elaborado por el Colegio de Economistas y la UAL para la administración local”.

En abril es un privilegio poder disfrutar de sol y playa por las mañanas y. al caer el ocaso. zambullirse en otras aguas, esas que calman la sed del ávido por la religiosidad popular, de ese encuentro con el Señor o su Madre en cualquier callejuela del casco histórico.

Hablábamos también de la gastronomía, y es que Almería, cuna del tapeo y buen comer, este 2019 ha sido reconocida como Capital Española de la Gastronomía. Magníficas y elaboradas tapas, viandas y los postres más típicos de estas fechas son otro importante motivo para venir a disfrutar de nuestra Semana de Pasión. Es época de potajes, bacalao en fritá, roscos fritos, buñuelos, borrachillos, torrijas o papajotes. En la sede de “Almería 2019”, instalada en el Paseo de Almería, podremos asistir a demostraciones, degustaciones y conferencias gastronómicas relacionadas con los sabores de la cocina de cuaresma almeriense.

Además el Ayuntamiento de la capital ha instalado más sillería que en otras ocasiones, para poder ver las procesiones durante el transcurso de la carrera oficial, ubicada en la calle más señera, el Paseo de Almería, así como en otros lugares de gran devoción, como junto al Santuario de la Virgen del Mar, patrona de la ciudad, y que con su manto acoge a la mayoría de hermandades que realizan estación de penitencia. Tampoco hay que perderse el paso de la los cortejos por la Plaza de la Catedral ni por la calle General Tamayo, donde el área de Cultura y Tradiciones de Almería ha anunciado que habrá un nuevo tramo de gradas lo que permitirá alargar la zona con asientos gratuitos para el disfrute de los desfiles procesionales.

Con motivo de la Declaración de Interés Turístico Nacional se han confeccionado 25.000 pulseras textiles que se repartirán a almerienses y visitantes para que presuman de nuestra Semana Santa. Serán de color burdeos, estarán bordadas en color oro viejo y contarán con el escudo de la ciudad. En la parte central aparecerá la leyenda “Semana Sana Almería. Declarada de Interés Turístico Nacional”.

Otra de las novedades es la creación de un centro de atención al costalero en la Plaza Vieja. Dos fisioterapeutas, un enfermero y un técnico, atenderán a los costaleros que requieran de asistencia sanitaria a partir del próximo Domingo de Ramos. Desde la unidad móvil se ofrecerá tratamiento in situ a molestias osteomusculares, curas y primeros auxilios. Pero eso no es todo. Cada día se repartirán refrescos, agua, fruta e isotónicos para unas 300 personas. El horario del centro será de 10:00 a 13:00 horas y de 18:00 horas hasta la 1 de la madrugada. No obstante, podría variar en función de las horas de salida de las procesiones.

Procesiones, arte y catequesis en la calle

El Sábado de Pasión barrios de extramuros inician el camino hacia un destino inexorable, en el que la unidad de los fieles se amalgama de forma armoniosa. En el Domingo de Ramos Almería despierta con el dorado de las palmas junto al verde de los olivos que anuncian la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, para por la tarde pasar a ser misericordia venida desde Los Ángeles, La Estrella que nos guía hasta vivir esa Última Cena que conforma un Domingo de Ramos para no perderse.

El Lunes Nuestro Padre Jesús de Salud y Pasión sale a la calle presentando un cortejo sobrio, ordenado y con esa impronta que invita a levantar la mirada para rezar una plegaria hacia una Virgen de los Desamparados que derrama sus lágrimas con dulzura. Desde el barrio del Zapillo, a orillas de las largas y extensas playas de la ciudad viene con paso largo y racheando el Señor del Gran Poder estremeciendo con su silencio a todos los que le contemplan.

El martes las calles del centro se inundan de Amor con ese Cristo crucificado obra de Jesús de Perceval, insigne y polifacético artista almeriense. El palio estrellado del Primer Dolor acompaña a la tan devocional imagen. En Los Molinos se corona al Señor y su barrio no lo deja solo en ese momento tan trágico. Uno de los contrapuntos que se producen en los cortejos de nuestra ciudad es el del Perdón, con un impresionante crucificado iluminado por cuatro pebeteros y en un absoluto silencio, únicamente roto por el sonido de los tambores destemplados.

El miércoles esos olivos jubilosos se llenan de tristeza y se retuercen en un rictus doloroso ante las escenas acontecidas bajo sus ramas y que muestran las hermandades de Prendimiento y Estudiantes, dos de las más arraigadas entre los vecinos de Almería y que recorren el casco histórico desde la Catedral dejando momentos mágicos. Este día no podemos olvidarnos de Jesús Cautivo de Medinaceli, el Señor de Almería, con cientos de fieles que le siguen, y de la Virgen de la Merced y la estudiantil Virgen de la Esperanza. Desde el barrio de la Plaza de Toros viene la Macarena, con el Señor de la Sentencia y desde el barrio de Pescadería se nos presenta el Calvario que Jesús vivió.

El Jueves Santo se vive el que es el momento más multitudinario de la Semana Santa almeriense. Es el instante en que el nazareno, la virgen de la Amargura y la Verónica realizan el Encuentro en la plaza Emilio Pérez. El gentío que se agolpa para vivir ese instante único es espectacular. Desde el Santuario de la Virgen del Mar se abren las puertas para que Rosario del Mar inaugure el jueves. Las Angustias desde el Colegio de la Compañía de María, y Silencio desde San Agustín, son los que dan el relevo para vivir la especial madrugá almeriense. El Vía-Crucis del Cristo de la Escucha parte desde la Catedral a las 5 para velar a ese Cristo ya muerto.

El viernes es día de oración y recogimiento. El Santo Entierro recorre una calles del centro que se tornan enlutadas para recibir también a los hermanos de la Caridad y Soledad, que preceden al júbilo que se vive el Domingo de Resurrección con un amanecer que llega lleno de luz, de sones de campanas y marchas triunfales pues el Señor ha resucitado, la vida se sobrepuso a la muerte. Pero a pesar de tanta alegría, nos invade algo de tristeza ya que la Semana Santa pone su punto final hasta el 2020.