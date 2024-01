‘Conoce Almería Caminando’ aúna bienestar y cultura en cinco rutas urbanas

El concejal de Ciudad Activa, Movilidad Urbana y Deporte del Ayuntamiento de Almería, Antonio Jesús Casimiro, ha presentado un nuevo programa abierto a los vecinos y turistas que quieran conocer la historia de la ciudad a través de cinco senderos urbanos. Bajo el nombre ‘Conoce Almería Caminando’, movilidad, sostenibilidad e historia confluyen en 5 rutas para aunar bienestar y cultura como reclamo turístico y ciudadano en Almería.

Se trata de una actividad que, como ha explicado el edil, estará conducida por el patrimonialista Ginés Valera y que en su primera ruta recorrerá el centro de la ciudad. Será este sábado, día 3 de febrero, a partir de las 10.00 horas en el Parque Nicolás Salmerón, frente al Gran Hotel.

“Es una actividad gratuita, abierta para vecinos y turistas que quieran conocer nuestra ciudad recorriendo sus calles desde el Puerto hasta la Alcazaba, con un circuito circular de 6 kilómetros y unas 3 horas de duración, de un máximo de 40 personas, que se deberán inscribir por orden de llegada”, ha avanzado Casimiro.

La actividad se inserta “en un programa bimestral que forma parte del plan de movilidad activa y sostenible que contempla tres propuestas saludables, sostenibles y adaptadas: Conoce Almería Caminando, Conoce Almería Pedaleando y Conoce Almería Inclusiva, que se presentará próximamente desde el Área de Movilidad”, ha contextualizado el edil. En total serán 15 rutas que contarán con el acompañamiento y asesoramientos de distintos expertos, según la modalidad

En este primer programa, ‘Conoce Almería Caminando’ tendrá una periodicidad bimestral, con salidas preferentemente los sábados, cada dos meses, hasta completar cinco rutas: sendero Centro Histórico, Ciudad Jardín, Zona Norte, Puerto-Faro y Toyo-Retamar-Torre García.

PRIMERA RUTA

La salida de este sábado estará conducida por el patrimonialista y miembro del Instituto de Estudios Almerienses (IEA), Ginés Valera, quien ha detallado durante la rueda de prensa cuáles son los elementos de valor patrimonial que ha tenido presente para diseñar esta primera ruta.

“La primera ruta de sendero Centro Histórico con una longitud de 6 kms, una dificultad baja-media con un desnivel de subida de 153 metros y de bajada de 148 metros, será circular y mi presencia será como monitor que acompañe al grupo para destacar el valor patrimonial de muchos de nuestros elementos urbanos que por cotidianos nos pasan desapercibidos”, ha precisado Valera.

La ruta se inicia, según ha detallado, en el Parque Nicolás Salmerón, junto a la Avenida Reina Regente (frente al Gran Hotel). Continúa por Paseo San Luis, C/ Pintor Díaz Molina, C/ Hospital (Hospital Real de Santa María Magdalena), C/ La Reina, hasta regresar al Parque Nicolás salmerón por las Escalinatas Reales, junto al Centro de Interpretación Puerta de Almería.

Seguirá por el Parque hasta la C/ Chafarinas y de ahí avanzará hasta la Plaza del Cristo de la Buena Muerte, donde se encuentra el Cuartel Militar de la Misericordia (Subdelegación de Defensa). Pasará por la C/ San Juan y subirá hasta la Plaza de San Antón, donde se encuentra la Ermita del mismo nombre. A continuación se dirigirá por la C/ San Juan hasta la confluencia de la C/ Borja, hasta desembocar en la Plaza Borja, C/ Ulloa, Plaza Galeno, C/ Demóstenes y C/ Fernández, que llevará hasta el Yacimiento Arqueológico Barrio Andalusí. Ya de regreso se adentrará en la Alcazaba.

Proseguirá por el Monumento del Rey Jayrán, C/ Espejo, Plaza Cepero, C/ Molino Cepero hasta la Calle Almedina. Para ir encarando la C/ La Reina y C/ Viña hasta llegar a Los Jardines Mediterráneos de La Hoya. Continuará por la C/ Pósito, C/ Cádiz, hasta la C/ Luchana por donde ascenderá al Barrio del Santo hasta llegar a la C/ San Cristóbal. Seguirá por el Arco de la Muralla Jayrán, C/ Loma San Cristóbal, Camino San Cristóbal (Imagen del Sagrado Corazón de Jesús). C/ Antonio Vico, Plaza Manuel Pérez García, C/ Las Tiendas, C/ Jovellanos, C/ Real, C/ Del Arco, hasta llegar a la Plaza de Careaga. C/ Xiquena, C/ Eduardo Pérez, Plaza de La Catedral de la Encarnación, C/ Cubo, C/ Los Olmos, Plaza Bendicho, Ronda de Beato Diego Ventaja, C/ Hospital, C/ La Reina, finalizando en el Paseo San Luis.

“El reto que nos hemos marcado”, ha explicado Valera es “despertar la curiosidad a los visitantes que nos acompañen para que sientan la necesidad de conocer a fondo nuestro legado bien solos o acompañados de los guías turísticas e historiadores que ofrecen sus servicios en Almería”.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

RESTO DE RUTAS

Las otras cuatro rutas siguen perfilándose, ha destacado, “pero como adelanto el segundo sendero será Ciudad Jardín, Paseo Marítimo, Parque del Andarax, Parque de las Familias, Estadio de La Juventud hasta volver al punto de partida. La ruta tercera rodeará la Zona Norte. La cuarta se centrará en el Puerto y el Faro, Y la última partirá del Toyo para pasar por Retamar y concluir en Torregarcía”.

En la presentación, Manuel González, presidente del grupo de senderismo Cóndor, ha ofrecido distintos detalles técnicos, la identificación de cada itinerario con un color y consejos de indumentaria para poder desarrollar cada actividad dependiendo del grado de dificultad, la preparación física personal, así como los beneficios del senderismo urbano.

Por último, el concejal Antonio Casimiro ha recalcado que “el objetivo es presentarle Almería al ciudadano y al visitante como una ciudad apta para ser descubierta caminándola, recorriendo sus calles, que es como se conocen los lugares que habitamos o visitamos. Las rutas se van a quedar grabadas en la web del patronato para que, a través de una aplicación, a disposición de los usuarios, puedan replicar el mismo itinerario con anotaciones patrimoniales y consejos prácticos, para que su desarrollo sea una experiencia saludable, cultural e inspiradora”.

“El senderismo urbano nos permite convertirnos en turistas de nuestra propia ciudad y descubrir lugares que nunca nos hemos parado a mirar. El senderismo urbano representa un nuevo espacio para salir de la rutina, y recuperar el sentido del asombro que emana de lo cotidiano”, ha concluido.