Condenado un legionario por hostigar y amenazar a una soldado tras romperse la relación sentimental

Un tribunal miliitar ha condenado a seis meses de prisión a un legionario destinado en la base de Viator (Almería) que hostigó a una compañera del tercio, después de que ella terminase con una relación sentimental de cuatro años.

El acusado persiguió y amenazó en reiteradas ocasiones a la víctima durante tres meses a pesar de que fue amonestado por una superior que le pidió "que dejase de molestarla", ya que "se sentía asustada" y le advirtió de que, "si volvía a hacerlo", daría parte al Mando de Personal del Ejercito.

El legionario, quien reconoció los hechos en juicio, mostró conformidad con la pena interesada por el fiscal jurídico militar de seis meses de cárcel como autor de un delito consumado contra el ejercicio de derechos fundamentales y libertades públicas por los militares.

En concreto, en su modalidad de "injuriar, amenazar y atentar de modo grave contra la dignidad personal de otro militar", por lo que, además, ha sido suspendido militarmente de empleo y deberá indemnizar a su excompañera sentimental con 1.200 euros por daños morales.

Según recoge la sentencia, consultada por Europa Press, el condenado, con destino en el Tercio 'Don Juan de Austria' de la Legión, en Viator (Almería), mantuvo una relación sentimental con la víctima "de forma no continuada, durante aproximadamente cuatro años".

La relación sentimental se rompió "al parecer por voluntad de la dama legionaria y a raíz de la pelea que tuvo lugar entre un soldado y el acusado", quien "no aceptó la ruptura" e "inicio desde entonces una conducta de hostigamiento" que mantuvo hacía su ex pareja a lo largo de tres meses.

El tribunal precisa que, "aprovechando un trayecto conjunto en tren", le reprochó que no podía tomar la decisión de dejarle por una pelea "que según sus palabras", habría sido ocasionada por el otro soldado y le dijo "en tono amenazante y sin dejarle en ningún momento abandonar el asiento que ocupaba que se iba a arrepentir de todo esto", que "iba a pagar por todo" lo que "hacía", o que le había "jodido la vida" y no le quería "hacer daño".

Añade que un día después, la víctima informó de este incidente a una cabe, a quien le manifestó "que se sentía asustada", por lo que la superior "decidió hablar con el legionario al que pidió que dejara de molestarla, puesto que si volvía a hacerlo daría parte al Mando de Personal del Ejército".

Pese a que el le contestó "que seguiría su consejo y dejaría la cosa estar", la sentencia firme recoge que otro día la "esperó a la formación de fin de actividades" para conminarle "a que reconsiderara su decisión, insistiendo --remarca-- de forma incisiva y persiguiéndola hasta que la misma llegó al módulo femenino".

Relata, asimismo, que unos días después de este último episodio, mantuvo una conversación con su excompañera a través de la aplicación WhatsApp en la que le profirió expresiones como "eres una zorra ahora vas a ver lo que es como tú", "ale, que te follen bien perra" y también publicó tres estados con frases como "ya puedes ir cambiando de destino perra", "vas a llorar y no va a ser poco", o "vete despidiendo de todo lo que ves".

En esta comunicaciones, según concreta el fallo, añadía un emoticono de un zorro, "constando en autos que también se ha dirigido a ella de forma verbal con las expresiones "eres la puta de la legión", "eres una zorra" o "te vas a acordar de todo esto".

El tribunal subraya que, igualmente, estuvo "esperando en su vehículo la llegada" de la víctima a la residencia de tropa de la base "con el propósito de pedirle explicaciones de su acompañante" y "comportándose de forma agresiva y con total menosprecio hacia su persona" al asegurar de forma textual "vas a pagar por el daño que me has hecho y me estás haciendo; si hace falta lo mato".

