La concesionaria municipal de limpieza deberá indemnizar a un mujer que resbaló por agua y jabón en la acera

El Consejo Consultivo de Andalucía (CCA) ha dictaminado que la empresa concesionaria municipal de aseo urbano en Almería debe indemnizar a una vecina de la capital que se cayó en la vía pública porque no estaba señalizado que la acera estaba llena de "gran cantidad de agua y jabón".

La resolución del órgano consultivo respalda la propuesta del Ayuntamiento de Almería, que fijó la cuantía indemnizatoria en 37.723,99 euros, aunque le insta a justificar por qué da por buena la cantidad reclamada por la denunciante.

El CCA recoge que la reclamante alegó en el procedimiento incoado que la caída y, por consiguiente, el daño que sufrió el 31 de octubre de 2017 fue debida "a la gran cantidad de agua y jabón existente en el acerado como consecuencia de las tareas de limpieza que se estaban llevando a cabo".

No obstante, el órgano remarca que el hecho en sí de que la interesada sufriese la caída por la existencia de agua y limpiador en el acerado como consecuencia de las tareas de limpieza viaria "no genera per se responsabilidad patrimonial" pero sí, según matiza, el hecho de que estos trabajos "no estuvieran señalizados".

Recuerda, así, que los ciudadanos han de emplear "una cierta diligencia cuando se desenvuelvan por espacios públicos" de modo que puedan "sortear tanto las deficiencias o irregularidades menores que puedan existir como la disposición propia de los elementos públicos en la organización espacial que de ellos se haya realizado".

"La clave que resulta de la prueba testifical es que la limpieza no estaba señalizada", traslada para añadir que este extremo "no ha sido contradicho por la concesionaria, que no ha realizado alegaciones en el trámite de audiencia".

Al hilo de esto, el CCA destaca que, aunque "fuese evidente" que tal limpieza se estaba llevando a cabo, "el uso de sustancias que podían llevar consigo riesgo para los viandantes, sí debió llevar a delimitar o señalizar, al menos, la zona de limpieza", concluye.