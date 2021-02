Competición mantiene las tarjetas a Sadiq y advierte a Ibán Salvador por antideportivo

El Comité de Competición no ha hecho caso a ninguno de los tres recursos presentados por la UDA para intentar que se retirara alguna de las dos amarillas (expulsión) que vio Sadiq y la amonetación a Iván Balliu. De esta manera, el delantero nigeriano no podrá estar ante Las Palmas (domingo 16.00 horas) y, además, volverá ante el Leganés con las cuatro amarillas (a una de la suspensión por acumulación) que ya tenía anteriormente.

Pero lo que podría parecer un 'lavarse las manos' por parte del Comité de Competición de la RFEF, dado que entiende que las imágenes aportadas por el club no desmienten al colegiado en las tarjetas mostradas, se ha convertido en un hecho que poco se recuerda. Porque la presidenta de este Comité ha reprobado a Ibán Salvador (Fuenlabrada) por todas estas acciones. En ellas, el jugador del cuadro madrileño tiene una "actitud manifiestamente exagerada" por lo que "debe desaprobarse".

Una circunstancia que no se recuerda en muchos casos que se haya recriminado este tipo de jugadas a un futbolista desde el órgano sancionador. Pese a ello, sí que Competición entiende que no se refleja en el vídeo ninguna contrariedad a lo declarado en el acta por parte del colegiado del encuentro. De esta manera, mantiene la expulsión a Sadiq, que no estará el domingo, salvo que la UDA recurra ante Apelación.

COMPETICIÓN RECRIMINA A IBÁN SALVADOR

Párrafo que la presidenta del Comité de Competición 'dedica' a Ibán Salvador: "Sin perjuicio de lo anterior, este Comité no puede dejar de resaltar que en las tres jugadas analizadas es el mismo jugador rival (dorsal nº 6) quien recibe los contactos, habiéndose constatado que en todos los casos muestra una actitud manifiestamente exagerada que debe desaprobarse, por cuanto ese tipo de comportamientos puede alterar el buen orden y desarrollo deportivo y, en todo caso, dificulta la labor arbitral".