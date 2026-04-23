Capgen Seeds presenta Tentación, su nueva sandía negra, y el exitoso tomate Panoramix

La feria ExpoLevante, celebrada en Campohermoso (Níjar), está siendo un "éxito" para las empresas del sector, con una importante acogida y gran afluencia de agricultores. Así lo confirma Diego Ruiz, comercial de Capgen Seeds, quien destaca el "encuentro muy agradable" que se está produciendo en el estand de la compañía, un espacio dedicado a la innovación y el desarrollo.

Tentación, una sandía que invita a repetir

Una de las grandes novedades que presenta la compañía es la sandía negra Tentación, un producto sin veteado e ideal para la exportación por sus calibres medios. Sus primeros cortes ya se están realizando en el Levante almeriense y el Poniente, y también se está sembrando en Murcia, La Mancha y Sevilla.

Esta variedad destaca por su "color negro intenso", una pulpa de "color rojo brillante", y una "textura crujiente y jugosa". Además, Ruiz subraya su alto contenido en grados brix y un peso medio de 6 a 7 kilos, características que la hacen perfecta para los mercados internacionales.

Una textura crujiente que invita a repetir" Diego Ruiz Comercial de Capgen Seeds

Para el consumidor final, es una sandía "dulce, sin semilla", concebida como una "sandía familiar muy agradable en la boca y con una textura crujiente que que invita a repetir", según explica el comercial de Capgen Seeds.

Panoramics, un tomate pera exitoso

En el segmento del tomate, la novedad es Panoramix, un tomate pera de exportación que ha tenido una "campaña exitosa" en el Levante almeriense a pesar de la "climatología adversa" de este año.

El tomate se ha comportado de manera sobresaliente" Diego Ruiz Comercial de Capgen Seeds

Según Ruiz, "el tomate se ha comportado de manera sobresaliente", sin apenas manchado. La buena acogida en las comercializadoras y los departamentos técnicos ha sido clave, y el comercial confirma que no han tenido "ningún problema en destino con este tomate".