El cáncer de pulmón es la tipología de cáncer con mayor número de fallecidos en Almería

El cáncer de pulmón es la tipología con mayor número de fallecidos en Almería, con 275 personas, y el cuarto en cuanto a nuevos casos diagnosticados con 401 personas. Ante esta perspectiva y en el Día Internacional Contra el Cáncer de Pulmón, la presidenta de la Asociación Española Contra el Cáncer en Almería, Magdalena Cantero, afirma que “entre el 80 y 90% de los cánceres de pulmón se dan entre fumadores o personas que han dejado de fumar recientemente. Por eso es básico la prevención y el paso más importante es no fumar”. Además, insiste en la importancia de “no permitir fumar en espacios públicos para evitar convertirnos en fumadores pasivos, pues el humo del tabaco también es dañino”.

Por eso, el Asociación Española Contra el Cáncer emprendió la iniciativa ‘Espacios Sin Humos’ para que las plazas y parques públicos, así como las zonas de trabajo de entidades públicas y aquellas privadas que estén concienciadas, firmen la declaración por la que se prohíbe fumar. Magdalena Cantero destaca que “más de un millón de personas transitan ya por espacios sin humo en la provincia. El próximo reto es que el parque natural Cabo de Gata-Níjar sea declarado Espacio Sin Humo. Hemos recogido cerca de 2.000 firmas”.

El riesgo de padecer cáncer de pulmón es entre 10 y 20 veces superior entre fumadores que entre no fumadores. El riesgo es mayor cuantos más años se ha estado fumando, cuantos más cigarrillos diarios se fuman y cuanto más joven ha comenzado la persona a fumar.

El humo procedente de la combustión del tabaco, compuesto por unas 4.000 sustancias diferentes, de las que 69 son consideradas altamente tóxicas y cancerígenas, también puede producir cáncer y otras enfermedades a los no fumadores.

La nicotina es lo que produce la dependencia física del tabaco y el síndrome de abstinencia, es decir, lo que dificulta a una persona con adicción al tabaco dejar de fumar (provoca ansiedad o irritabilidad, entre otros síntomas). Es la droga que más rápido llega al sistema nervioso. Para ayudar a dejar de fumar, desde la Asociación Española Contra el Cáncer en Almería se ofrece, entre otros servicios, la APP Respirapp, una aplicación móvil para acompañar y facilitar el proceso de dejar de fumar.

EL TABACO MATA Y SU HUMO, TAMBIÉN

La relación directa entre consumo de tabaco y cáncer está más que asumida por la sociedad, pero ¿qué pasa con el humo del tabaco? La población no percibe el riesgo de desarrollar cáncer cuando inhalas este humo tóxico. Sin embargo, está demostrado que este humo provoca cáncer ya que contiene más de 70 sustancias cancerígenas. Y no, el humo no se esfuma al aire libre. En el 100% de los espacios públicos donde hay menores hay restos de humo de tabaco perjudiciales para la salud como, por ejemplo, en el 95% de las terrazas, en el 46% de los accesos a los centros escolares o en el 43% de los parques infantiles. Un último dato: una colilla apagada continúa desprendiendo un 14% de nicotina durante al menos 24 horas. De ahí que desde la Asociación Española Contra el Cáncer se trabaja sin descanso para ampliar los espacios sin humo en la provincia de Almería.