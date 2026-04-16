Cae el pirómano de Almería: así quemaba coches en el Parque de las Familias y las 500 Viviendas

La Policía Nacional ha detenido en Almería al presunto autor de una serie de daños y de, al menos, cinco incendios en vehículos que estaban estacionados en la zona del Parque de las Familias y de las 500 Viviendas. Los hechos, que se han investigado en el marco de la operación 'Búho II', se cometieron entre el 26 de febrero y el 19 de marzo.

Una investigación bajo alarma social

La operación se puso en marcha tras detectarse un incremento de hechos delictivos contra vehículos en esa zona de la capital. En el entorno se habían registrado fracturas de ventanillas y cristales con objetos contundentes, además de varios incendios que generaron una "notable alarma social y una importante repercusión pública".

Ante la reiteración de estos ataques, que se cometían de manera esporádica y sin un patrón temporal definido, la Policía Nacional activó un dispositivo específico de análisis e investigación. En él se implicaron los grupos especializados en delitos contra el patrimonio para determinar la posible autoría de los hechos.

Detenido 'in fraganti'

Gracias a las gestiones, los agentes identificaron a una persona como posible autor y centraron las pesquisas en él. El operativo culminó en la madrugada del pasado 31 de marzo, cuando agentes del Grupo de Noches de la Brigada Provincial de Policía Judicial que vigilaban la zona observaron a un varón deambulando mientras intentaba ocultar su rostro con una prenda de ropa.

Los policías iniciaron un seguimiento discreto a pie y comprobaron cómo el individuo fracturaba "de forma sorpresiva" los cristales de dos vehículos. Instantes después, causó daños en un tercer turismo y sacó un encendedor de su bolsillo para prender fuego en el interior del vehículo.

En ese preciso momento, los agentes se aproximaron y se identificaron como policías. El autor emprendió la huida, pero fue interceptado y detenido a pocos metros del lugar. El detenido ya ha sido puesto a disposición judicial de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia, plaza 5 de Almería.