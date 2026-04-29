Cae en Almería una red que cobraba hasta 3.500 euros por contratos falsos para inmigrantes

La Policía Nacional ha desarticulado en Roquetas de Mar (Almería) un entramado dedicado a facilitar contratos falsos y altas fraudulentas en la Seguridad Social. El objetivo era regularizar administrativamente a ciudadanos extranjeros y permitirles acceder de forma ilícita a prestaciones públicas.

Así operaba la trama

La investigación, desarrollada por la Brigada Local de Extranjería y Fronteras de El Ejido, ha comenzado tras una alerta de la Unidad de Análisis Avanzado de Datos para la Prevención del Fraude en Almería. La unidad detectó a un ciudadano extranjero dado de alta en una empresa de limpieza que la Inspección de Trabajo consideraba ficticia.

Los agentes han comprobado que la responsable era una empresaria autónoma de nacionalidad española que ofrecía contratos laborales simulados a extranjeros en situación irregular. Por cada contrato, cobraba entre 3.000 y 3.500 euros, además de cuotas mensuales de entre 420 y 620 euros por mantener las altas ficticias.

Cinco detenidos y casi 8.000 euros de fraude

La operación ha destapado cinco altas laborales simuladas que correspondían a tres ciudadanos senegaleses y dos españoles. Todos ellos han reconocido que nunca trabajaron para la empresa investigada.

Además, dos de los implicados usaron estas cotizaciones fraudulentas para solicitar prestaciones por desempleo, con las que llegaron a percibir indebidamente un total de 7.823,28 euros.

Como resultado, la Policía Nacional ha detenido a cinco personas: la administradora de la empresa y cuatro de los supuestos trabajadores. A la principal investigada se le atribuyen presuntos delitos de falsedad documental, favorecimiento de la inmigración ilegal, fraude a la Seguridad Social y estafa. Las diligencias ya han sido remitidas al Decanato de los Juzgados de Roquetas de Mar.