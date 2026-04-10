Cae en Almería una falsa trabajadora social de 73 años que estafaba a ancianas

La Policía Nacional ha detenido en Almería a una mujer de 73 años como presunta autora de dos delitos leves de estafa. La arrestada se hacía pasar por trabajadora social para engañar a personas de avanzada edad, a las que solicitaba dinero con el pretexto de tramitar ayudas inexistentes. Según la investigación, la autora utilizaba su propia edad para generar confianza en víctimas vulnerables, algunas incluso más jóvenes que ella.

Un engaño que comenzaba en el portal

El engaño comenzaba en los portales de los edificios. Allí, la detenida localizaba a alguna vecina y preguntaba por una persona mayor, alegando que necesitaba hacerle una valoración para concederle ayudas sociales. De esta forma, obtenía información clave de los vecinos, como el nombre real de la futura víctima, lo que reforzaba la credibilidad de su historia.

Una vez en el domicilio, realizaba simulaciones de pruebas de movilidad o evaluaciones ficticias para consolidar el engaño. En uno de los casos investigados, llegó a enviar a una vecina a hacer fotocopias para quedarse a solas con la víctima, exigirle el pago y apoderarse de su documentación personal.

Una criminal con un largo historial

La investigación, desarrollada por la UDEF de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Almería, se inició a raíz de varias denuncias con un patrón común. El análisis de las imágenes de videovigilancia fue clave para reconstruir su itinerario. La mujer fue finalmente localizada y arrestada en la vía pública, descubriéndose que tenía dos requisitorias judiciales en vigor por delitos similares en Granada.

La detenida cuenta con antecedentes históricos por hechos de idéntica naturaleza que se remontan a décadas atrás. En el pasado, también había asegurado ser inspectora de hacienda, lo que evidencia su inclinación sistemática por este tipo de prácticas delictivas.

Recomendaciones de la Policía Nacional

Ante estos hechos, la Policía Nacional recuerda la importancia de no facilitar datos personales a desconocidos, aunque aleguen representar a organismos públicos sin la debida acreditación. Se recomienda verificar siempre la identidad de estas personas por canales oficiales y no permitirles la entrada al domicilio ni realizar pagos en efectivo.