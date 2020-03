Atleta de elite almeriense solidaria con sus vecinos

La solidaridad en estos días se está ofreciendo de muchas maneras. De la más amplia y colectiva a la más cercana y personal. Como es el caso de Cristina Trejo. La atleta de elite almeriense se encuentra confinada en su casa, como debe hacer toda la población. Entrena de la manera que puede en su domicilio. Pero quiere ayudar y ha visto una forma para aportar su granito de arena a sus vecinos. Porque se ha ofrecido para que si hay alguna persona que no puede ir a la farmacia o a comprar al supermercado de su zona, ella lo hace por esta persona.

Ha puesto en las últimas horas un cartel en su bloque de pisos para que lo vean los vecinos y cuenten con ella. Hace poco tiempo que lo ha colocado, como indica a COPE Almería, y no ha recibido respuesta, pero la recibirá. Porque ya sabe que hay personas que necesitan esa ayuda tan básica como la de que alguien vaya a comprar por ellos o se acerque a la farmacia, por poner dos ejemplos.

¿Y cómo le surge la idea? Muy sencillo y muy emotivo. "No podía dormir. Pensaba en mi abuela y en las personas que no pueden salir y necesitan ayuda", ha dicho en la entrevista que podéis escuchar el audio completo en esta información. En la que también entiende que "al principio parecía que la gente no era consciente de lo que se venía encima. Más parecía que era como unas vacaciones", hasta que "lo que debemos hacer es quedarnos en casa".

Como está haciendo la propia Cristina Trejo. Mientras, entrena en su casa ahora que todas las competiciones se han parado. En un año en el que tenía puestas muchas esperanzas de poder recuperar el nivel mostrado en años anteriores y seguir su crecimiento como lanzadora de peso.