Así viven la radio los comunicadores de COPE Almería

Pepe París, radiofonista

Ningún día en la Radio es lo mismo por el mero hecho de que estamos sometidos a la actualidad. Eso si, todos tenemos un patrón de trabajo que en mi caso comienza con el trafico de publicidad, grabación y montaje de cuñas y preparación de contenidos para nuestro tiempo local. Entre medias dependiendo del día, alguna entrevista y realización de micros que se emitirán mas tarde.

Luego llega la hora del directo desde las 12:50 y hasta las 13:30 con la presentación y realización del magazine provincial. Mas tarde presto mi apoyo técnico al informativo Mediodía y por fin la edición de pautas comerciales de nuestras diferentes emisoras.

Verónica Ruiz, jefa de Informativos

A las 7:00 horas comienza mi trabajo en la redacción de COPE Almería. Antes, me encargo de recoger los periódicos locales y echar un vistazo rápido a sus portadas. Hago lo mismo con los nacionales y sus ediciones digitales. Hay que estar al día de lo que ocurre dentro y fuera de Almería.

A continuación, reviso las alertas del 112 y actualizo los teletipos de las agencias para conocer las últimas noticias que durante la madrugada se han ido sucediendo.

Tampoco me olvido de las redes sociales. Una ojeada para ver qué es tendencia y que “se cuece” en estos foros. Todo esto siempre con la radio puesta, atenta a la información que va desgranando Carlos Herrera en 'Herrera en COPE'. Me fijo en lo que cuenta y cómo lo cuenta. Siempre trato de aprender algo nuevo y, más aún, de los más grandes como Herrera. Mi primer “buenos días” es para el micro de COPE, bueno, mejor dicho, es para el oyente. No tengo a nadie con quien hablar de 7:00 a 8:00 así que mientras redacto las noticias de los informativos matinales voy leyendo en voz alta para que no se me note en antena la voz de dormida con la que llego algún día que otro.

Tras la desconexión local de las 8:24 bajo a desayunar. Tengo 10 minutos para tomar el descafeinado de sobre con la media tostada de tomate con aceite de oliva porque a las 9:00 vuelvo a “contarte todo lo que te interesa” y debo actualizar la información, imprimo y voy directa al estudio donde además hago autocontrol (manejo de la mesa de control y sonido). A partir de de las 9:00, la mañana comienza a ser frenética.

Subo noticias a la página web (www.cope.es/almeria), actualizo Facebook y Twitter, ofrezco temas de actualidad a los compañeros de COPE Andalucía para el informativo regional de las 14:50 horas y organizo la agenda de asuntos a tratar en Mediodía COPE Almería, tanto en el magazine como en el informativo. Me encargo de llamar a los invitados y mantener contacto con los gabinetes de prensa de instituciones, partidos políticos, asociaciones, empresas...

Acudo a ruedas de prensa, manifestaciones, presentaciones de libros... etc. Cuando regreso a la redacción, ya tengo un esquema claro del “menú informativo” del día con sonidos de protagonistas... muchos sonidos. A veces grabo cuñas aunque el experto en publicidad es mi compañero Pepe París, quien lleva la “voz cantante” de nuestros anunciantes.

Los martes presento un programa regional que se llama 'Andalucía al Natural' con el que estoy disfrutando mucho y en el que pongo mucho empeño.

No sabría decir a qué hora concluye mi jornada laboral pues estoy enganchada a las ondas las 24 horas del día, siempre alerta y disponible para cubrir cualquier última hora. No sé hacer otra cosa que no sea RADIO. Mi pasión. Mi vida. Y, en COPE, donde me gusta estar.

Jordi Folqué, jefe de Deportes

Hablar de radio es hablar de mi vida. Los recuerdos desde pequeño por saber lo que se 'cocía' dentro de ese aparato para que se pudiera escuchar y que contaran noticias, música y, sobre todo, deporte.

Pues así estoy ahora. Contando todas esas cosas para que alguien como yo era de pequeño se pueda hacer las mismas preguntas y quiera estar en este mundo tan mágico.

El que cada día intentamos mejorar para que nuestros oyentes estén informados. En mi caso, del deporte en la provincia de Almería. Como jefe de deportes de COPE Almería, para llegar a las 15.25 horas y contar la actualidad de los equipos y deportistas almerienses hay un trabajo previo. Llamadas, declaraciones de los protagonistas, entrevistas... y una interminable lista para seleccionar y dar la última hora.

Pero en los últimos años la radio lo es todo. Porque no solamente hay que preparar un programa. En cualquier momento hay que realizar una noticia cuando se produzca. Para darla en antena o en internet. 24 horas se esté en el lugar que se esté.

Y ahí estamos. Para informar y entretener. En cualquiera de los formatos en los que nuestra voz sirva para contar lo que está pasando a los oyentes de COPE Almería.