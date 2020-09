Fiscalía no ve delito y archiva la denuncia contra el hombre que mató un pez luna en la playa de Roquetas

La Fiscalía ha concluido que la conducta del hombre que sacó del agua en agosto un ejemplar de pez luna en una playa de Roquetas de Mar (Almería) para, una vez en la arena, aplastarle bajo su peso hasta causarle la muerte es "reprochable desde muchos ámbitos", pero "no penalmente", por lo que ha acordado el archivo de la denuncia.

El Ministerio Público, que alude al informe remitido por el Seprona de la Guardia Civil que se pronuncia en la misma línea sobre los hechos denunciados por la entidad Equinac, indica que el pez luna "no es una especie protegida cuya pesca este expresamente prohibida por normas específicas".

La resolución traslada, asimismo, que la zona en la que nadaba este ejemplar marino, el litoral de Aguadulce, "no está sometida a un régimen cinegético especial", según han informado a Europa Press fuentes del caso.

La Fiscalía argumenta para decretar archivo de las diligencias de investigación penal incoadas el pasado día 16 que el pez luna no es tampoco "un animal doméstico o amansado" y que los hechos no se produjeron en un espectáculo público no autorizado.

"No es posible, de acuerdo a esto, encuadrar la conducta del denunciado en ningún tipo penal", finaliza tras analizar las actuaciones realizadas por el Seprona de la Guardia Civil a raíz de la denuncia presentada por Equinac, una ONG autorizada para actuar en varamientos de tortugas y de cetáceos.

Equinac informó de que la denuncia se dirigía contra un hombre, al parecer "propietario de un negocio de hamacas", que fue grabado mientras cometía los hechos. Según relataron testigos que se encontraban en la playa en esos momentos, alegó que el animal "le estaba quitando la clientela y que le estaba molestando a él y a los bañistas".

En las imágenes grabadas se ve como el hombre procede a capturar al ejemplar de pez luna, lo saca hasta la orilla, lo inmoviliza volcando todo su cuerpo sobre él, y le provoca gran presión sobre la caja torácica, manteniéndolo fuera del agua hasta la muerte.

MUERTE POR APLASTAMIENTO

Según informó la entidad, la necropsia que se practicó al ejemplar en dependencias del Aquarium 'Costa de Almería' reveló muerte por "aplastamiento e hipoxia". El informe forense se adjuntó a la denuncia ante la Guardia Civil, a la que se le facilitó material audiovisual. Todo fue remitido a la Fiscalía de Medio Ambiente.

Por su parte, Guardia Civil incoó procedimiento administrativo sancionador por desobediencia. Los agentes que se personaron en lugar alertados por el 112 procedieron a la identificación del autor de los hechos y levantaron acta de infracción después de que hiciera caso omiso a las indicaciones que se le dieron para que "dejara en paz al animal".

La actuación tuvo lugar a principios de agosto en la playa de La Romanilla. Equinac explicó que, durante tres días, estuvo recibiendo avisos que informaban de la supuesta presencia de un tiburón en aguas frente a la costa roquetera que, finalmente, resulto ser un pez luna.

Tras aclarar que normalmente atienden cetáceos y tortugas marinas ya que "peces y tiburones no pueden ser sacados del agua porque no respiran aire atmosférico", los integrantes de la entidad difundieron mensajes para instar a los ciudadanos y bañistas "a que dejaran en paz al animal".

Cuando se recibió aviso de lo que pasaba en la playa ya que varios testigos llamaron al 112, Equinac alertó a la Guardia Civil. Desde la entidad remarcaron que el animal sufrió "una muerte cruel y agónica" cuando estaba "tranquilamente en su hogar, sin hacerle daño a nadie, sin tener que sufrir este brutal ataque".