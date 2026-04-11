Andalucía reconoce el proyecto Espacio Alma de Almería como un modelo pionero de inclusión social

La Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad ha entregado en Córdoba los Premios Andalucía + Social, que reconocen la labor de personas y entidades en favor de la plena inclusión. En esta octava edición, el reconocimiento provincial de Almería ha sido para el Ayuntamiento de Almería por su proyecto Espacio Alma, un ecosistema de inclusión, innovación social y sostenibilidad que fomenta la creatividad y fortalece el sentimiento de comunidad.

La concejala de Familia, Inclusión e Igualdad, Paola Laynez, ha sido la encargada de recoger el premio de manos de la consejera Loles López. Laynez ha destacado que este reconocimiento “no es sólo mérito del Ayuntamiento como impulsor del proyecto, sino de todas las asociaciones que cada día le dan vida con sus actividades”.

Un modelo de éxito comunitario

El Espacio Alma se ha consolidado como “un modelo innovador y pionero en España”, según ha explicado la concejala. Este equipamiento municipal sirve de sede para cerca de 50 asociaciones y federaciones vinculadas a la discapacidad, que trabajan junto al personal del Área de Familia. Las cifras reflejan su impacto, con más de 25.000 personas que han participado en sus actividades durante el año 2025 y una media de 40 actividades semanales.

Para la concejala, "el esfuerzo en equipo tiene su recompensa" y la clave del éxito es que se da “soluciones a las necesidades reales de las asociaciones y a las personas que atienden”. Por ello, ha querido compartir el premio con los técnicos del área y las propias asociaciones con las que se consolida “un modelo de gobernanza participativa”.

Altruismo y cambio social

En la gala también se ha premiado a otra iniciativa almeriense. La Asociación de Padres, Madres y Protectores de Personas con Discapacidad Intelectual (ASPAPROS) ha recogido el galardón autonómico a las buenas prácticas por su proyecto ‘Radio ASPAPROS’, una iniciativa de comunicación accesible donde las personas con discapacidad ejercen un papel activo como comunicadoras y agentes de cambio.

La verdadera magia de lo social radica en hacer posible lo imposible" Loles López Consejera

La consejera Loles López ha puesto en valor el papel del tejido social andaluz, al que ha calificado como “las entrañas del alma social de Andalucía”. López ha señalado que “la verdadera magia de lo social radica en hacer posible lo imposible” y ha añadido que “cuando la vida nos da un revés, es este batallón social el que consigue devolver la luz a las miradas más amargas”.

Finalmente, la consejera ha remarcado la importancia de estos premios en “tiempos marcados por la rapidez y lo efímero” para reconocer la grandeza del ser humano y ha afirmado que “Andalucía es una tierra con un gran corazón y una profunda alma social”.