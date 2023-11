Amaral, La Oreja de Van Gogh, Dani Fernández y Rayden, primeras confirmaciones para Cooltural Fest

Tras la presentación oficial de su nueva imagen, la ampliación de recinto, agotar en pocas horas la campaña inicial de abonos y recibir el premio a ‘Mejor Festival de formato medio’ en los Premios Fest hace unos días en el evento internacional BIME celebrado en Bilbao, Cooltural Fest ‘Music For All’ 2024 ha dado a conocer esta tarde los primeros y flamantes nombres que formarán parte de su séptima edición, que celebrará sus días principales del 15 al 18 de agosto, aunque habrá programación con el sello de Cooltural Fest en otros puntos de la ciudad desde el día 14 hasta el día 24.

Nombres propios de primer nivel como Amaral, La Oreja de Van Gogh, Dani Fernández o Rayden, que viene a reflejar la amplitud de miras y estilos musicales para la futura edición, tal y como se avanzó en la presentación de la nueva imagen corporativa y la ampliación de un Recinto de Conciertos que permitirá ampliar el aforo a los 20.000 espectadores y dotar de mayor comodidad y servicios a los asistentes. Un crecimiento acorde a la repercusión que tiene Cooltural Fest en la escena musical española, como demuestra la gran colección de premios y nominaciones que acumula en muy pocos años.

Candela Gómez, Ladilla Rusa, Georgina, Querido y Niños Luchando completan esta primera tanda del festival que organiza el Área de Cultura, Tradiciones y Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Almería y Crash Music.

Esta primera tanda de confirmaciones viene con buenas noticias para ‘los coolters’, ya que también se ha anunciado que el viernes a las 20.00 horas se abrirá de nuevo la venta de abonos generales y también los abonos los ‘Be Cool’ y otros servicios que hasta la fecha no se habían activado. Todo ello se podrá adquirir en la web oficial del festival www.coolturalfest.com.

Hay que recordar que Cooltural Fest agotó el mes pasado hasta dos cupos de abonos promocionales en apenas quince horas. De hecho, los primeros datos reflejaron que la expectación ha traspasado con creces las fronteras provinciales, ya que se registron compras de hasta 17 provincias: de toda Andalucía, Murcia, Madrid, parte de Castilla La Mancha, Cataluña, Comunidad Autónoma Valenciana, Aragón… e incluso de las Islas Canarias.

PRIMERAS CONFIRMACIONES

Hablar de Amaral es hacerlo de un dúo fundamental para la música en España desde hace dos décadas. Eva Amaral y Juan Aguirre es una pareja que ha regalado una colección de himnos rutilantes e incontestables y llegarán el próximo verano a Cooltural Fest con nuevo disco bajo el brazo puesto que el nuevo material está ya en la rampa de lanzamiento. Con la energía y novedad de las nuevas canciones y la selección de éxitos que realicen, su concierto será sin duda uno de los más celebrados de la próxima edición.

En diciembre de 2022, La Oreja de Van Gogh terminó su gira "Un susurro en la tormenta" con más de 400.000 personas como público y 125 actuaciones en dos años. Una gira que los llevó desde Donostia a México, Chile, Argentina, República Dominicana, Puerto Rico, Estados Unidos (20 ciudades) y una doble gira por España, con dobletes y tripletes en muchas ciudades como Donostia, Madrid, Barcelona, Bilbao, entre otras ciudades. Tras un pequeño parón para tomar aire tras este largo viaje de su anterior disco, Leire, Pablo, Xabi, Haritz y Alvaro saldrán de gira de festivales en 2024 y no podía faltar Cooltural Fest.

Dani Fernández se ha convertido en uno de los cantantes y autores más importantes del momento. Sus canciones se sitúan entre las más radiadas de nuestro país y muchas de ellas se han convertido en himnos para el público. Sus discos acumulan más de 70 semanas en lista de ventas. Cuenta con siete Discos de Platino, más de 1,5 millones de oyentes y sus canciones suman más de 320 millones de reproducciones. Sus últimas giras han colgado el cartel de ‘entradas agotadas’ en todas las fechas.

Rayden ha decidido dejar la música pero no sin antes despedirse como merece de su amplia legión de seguidores, entre los que se incluyen los de Cooltural Fest. “A partir de ahora, abrazaré la música de otra manera mientras escribo mis novelas. Me despido de los discos, las canciones y los escenarios para siempre, pero agradecido de por vida. Digo adiós al mundo que tanto me ha dado, pero no sin antes hacer una gira de despedida para que sea imposible olvidarnos de este sueño y para dejar las canciones en las mejores manos posibles: las vuestras”. Su rap lleno de arreglos músical de todo tipo de estilos musicales son garantía de calidad.

Ladilla Rusa es un grupo formado por Tania Lozano y Víctor F. Clares, dos amigos de toda la vida que se juntaron como una broma para crear el grupo y que creen en el humor y la fiesta como principal base de su arte a ritmo de tecno rumba. Ladilla Rusa ha popularizado canciones como ‘Bebo (de bar en peor)’, ‘Criando Malvas’, ‘Princesas’ o la que son ya casi dos himnos de verbena, ‘Macaulay Culkin’ y ‘KITT y los coches del pasado‘.

Candela Gómez es una mezcla de Grunge y Pop que hace que cada canción que compone tenga su propia intensidad y personalidad. Para Candela la música es algo más que una afición y sabe darle la vuelta a los problemas gracias a lo que siente componiendo y cantando, con esto logra hacerse su propia terapia. Su música vive un proceso constante de transformación que busca la autocuración, como las flores a las que hay que cuidar constantemente.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Cantante y compositora venezolana asentada en España desde 2004, Georgina se ha forjado una importante carrera musical después de haber cultivado el éxito en su país natal y parte de Latinoamérica como integrante del dúo Tisuby & Georgina. Decidió comenzar de cero en Madrid, donde poco a poco se fue haciendo un hueco como una de las cantautoras más destacadas de su generación. Ha grabado cuatro discos y actualmente se encuentra preparando su nuevo álbum.

Querido es la banda en la que Andrés Ferreiro ha dado sus primeros pasos, llamando la atención enseguida de toda la prensa por sus innegables similitudes con Iván Ferreiro, su padre. Con su grupo, el artista gallego ofrecerá sus primeras canciones demostrando así que tiene mucho que ofrecer y su propio lenguaje artístico.

Niños Luchando es el alias bajo el que se esconde el artista granadino Javier Bolívar. Se trata de un proyecto musical nacido en el confinamiento tras la disolución de Aurora, su anterior banda. A finales de 2021 publica un primer EP "Diario de inmersión, pt. I", su continuación llegaría en 2022 y en 2023 publicó su primer álbum de estudio titulado “Territorio”