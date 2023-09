Almería Western Film Festival y lo que no debes perderte en su 13ª edición

Arranca la cuenta atrás para la celebración de la 13ª edición de Almería Western Film Festival (AWFF), el único festival de género wéstern de Europa que se celebra del 11 al 14 de octubre de 2023 en Tabernas y en los poblados del oeste Oasys MiniHollywood, Fort Bravo Texas Hollywood y Western Leone. Se proyectarán nueve largometrajes, un documental, 25 cortometrajes y un mediometraje, una selección que ofrecerá una visión global del wéstern actual.

La organización ha presentado los contenidos de su próxima cita, un evento organizado por el Ayuntamiento de Tabernas con el patrocinio de Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, cofinanciado con fondos europeos, y la Diputación de Almería. El Salón Noble de la delegación del Gobierno de la Junta ha sido el lugar elegido para dar a conocer la programación al completo.

El acto ha estado presidido por el delegado territorial de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía en Almería, José Ángel Vélez; la diputada de Cultura, Cine e Identidad almeriense, Almudena Morales; el alcalde de Tabernas, José Díaz; y el director del festival, Guillermo de Oliveira. Además, han estado presentes representantes de las entidades colaboradoras, patrocinadores y asociaciones que año tras año renuevan su compromiso con este certamen que se posiciona como el gran evento del cine wéstern europeo.

El delegado de Turismo, Cultura y Deporte, José Ángel Vélez, ha destacado “la importancia de que se celebre este festival en Almería, concretamente en Tabernas, ya que es el único evento de este tipo que tiene lugar en toda Europa”. “Se trata, sin duda, de un elemento dinamizador de la cultura almeriense a través del cine, pero es que además pone en valor nuestros paisajes y nuestro desierto, como atractivo turístico”, ha añadido.

“Desde el Gobierno andaluz tenemos muy claro que vamos a seguir apoyando este tipo de iniciativas porque hacen crecer a nuestra provincia, a nuestra comunidad autónoma y a nuestro cine. De ahí que desde Turismo Andaluz hayamos aumentado nuestra aportación al Almería Western Film Festival un año más. Una apuesta estratégica de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, que está cofinanciado con fondos europeos”, ha concluido Vélez.

Por su parte, la vicepresidenta de Diputación y diputada de Cultura, Cine e Identidad Almeriense, Almudena Morales, ha felicitado a la organización y ha destacado la idiosincrasia de este festival que “celebra uno de los capítulos más apasionantes de nuestra amplia historia cinematográfica como la estrecha relación de nuestra tierra con el género western. Es una gran apuesta por el séptimo arte que enriquece el panorama cultural de la provincia, se convierte en un potente aliciente turístico y refuerza las acciones que impulsamos en favor del audiovisual con el Festival Internacional de Cine de Almería, FICAL, y Filming Almería como emblemas”.

La Sección Oficial de Largometrajes comprende seis largos de España, Dinamarca, Kazajistán, Australia, Chile y EEUU. “Podemos estar orgullosos de la selección: es una mezcla heterogénea y representativa de lo mejor del wéstern a nivel mundial. Son seis películas, seis geografías y seis maneras de entender el cine y el género totalmente diferentes. Es una propuesta muy estimulante para el espectador”, ha valorado Guillermo de Oliveira.

Sección Oficial de Largometrajes:

- ‘Godland’, de Hlynur Palmason (Dinamarca, 2022).

- ‘La espera’, de F. Javier Gutiérrez (España, 2023).

- ‘Los colonos’, de Felipe Gálvez (Chile, 2023).

- 'Steppe', de Maxim Akbarov (Kazajistán, 2022).

- ‘The Last Manhunt’, de Christian Camargo (EEUU, 2022).

- ‘The New Boy’, de Warwick Thornton (Australia, 2023).

El festival contará con la presencia de cineastas como Felipe Gálvez cuya película ‘Los colonos’ representará a Chile en los Oscar o del actor Elliot Crossett Hove, nominado a los premios de la Academia de Cine Europea por su papel en ‘Godland,’ entre otros. El Jurado de la Sección Oficial de Largos a concurso está conformado por la directora Ainhoa Rodríguez; la crítica y guionista Marta Medina; y el guionista Miguel Barros.

En la Sección Especial Panorama, fuera de competición y no valorable para el premio del Jurado, pero sí para el público, participa el documental ‘Call me Mule’ de EEUU y estreno a nivel nacional. Su director John McDonald viajará desde Seattle para presentar la película y participar de un coloquio con el público.

La Sección Internacional de Cortometrajes, junto a la Sección Outlaw, engloban un total de 25 cortos, algunos de ellos rodados en Tabernas. Ambas secciones competirán por el premio del público al mejor corto, a la mejor dirección de fotografía de RC Service y la creación andaluza de RTVA, en su caso. Francia, Italia, Suiza, Alemania, Portugal, EEUU, México y España son algunos de los orígenes de estas obras de corta duración. Además, se proyectará en el poblado Western Leone, la localización donde fueron grabadas parte de sus escenas, el primer wéstern del director Pedro Almodóvar, el mediometraje ‘Extraña forma de vida’, fuera de competición.

Sección Oficial de Cortometrajes:

• ‘Bloody Fury’, de Jordan Inconstant (Francia, 2023).

• ‘Chi spara per primo’, de Emanuele Palamara (Italia, 2023).

• ‘El establo’, de Elisa Puerto (España, 2023).

• ‘Print the Legend’, de Víctor Matellano (España, 2023).

• ‘Sacrilegio’, de Pedro Casablanc (España, 2023).

• ‘The White Rhino Extinction’, de Carlos Aycart (España, 2023).

• ‘Unripe’, de P. M. Nelson (EEUU, 2023).

• ‘Wretched’, de Ed McCulloch (EEUU, 2023).

• ‘Extraña forma de vida’, de Pedro Almodóvar (España, 2023).

Fuera de competición.

Sección Outlaw de Cortometrajes:

• ‘Armonika’, de Karen Nixon (España, 2023).

• ‘Black Town’, de Emiliano Ferrera (Italia, 2022).

• ‘Bounty for Bernadette’, de Andrea Elsener (Suiza, 2023).

• ‘Dark Side of the Moon’, de Lincoln Reed (EEUU, 2023).

• ‘De cobardes y sabios’, de Pedro Segura (España, 2023).

• ‘Dopo mille colpi è finita’ (‘Acht Dosen Westwärts’), de Gunnar

Grah, Andreas Kersten y Florian Rau (Alemania, 2022).

• ‘Dos balas para el diablo’, de Manuel Olaya (España, 2023).

• ‘Eventos en el campo’, de Alex Cox (EEUU, 2022).

• ‘Hell's Gold’, de Kathryn Christensen (EEUU, 2023).

• ‘Hostile Territory’, de John Ryan (EEUU, 2022).

• ‘Little Barrels’, de Gerardo Gamboa (México, 2023).

• ‘Los ángeles del revólver’, de Martin Michiels (España, 2023).

• ‘The Ghost Band’, de Rafael Gómez Heredia (España, 2023).

• ‘The Teacher’, de Pablo Picallo (España, 2023).

• ‘They Call It... Red Cemetery!’, de Francisco Lacerda (Portugal,

2022).

• ‘Unos tragos de más’, de Luis Valls (España, 2023).

• ‘Velox’, de Pablo Reche (España, 2022).

El jurado de la Sección Oficial de Cortometrajes, Outlaw y premio RTVA está conformado por el maquillador de caracterización y efectos especiales Pepe Mora; la cómica y guionista Paula Púa, el creador del blog 'Peli de Tarde' y el redactor de Canal Sur TV Manuel Carretero.

Almería Western Film Festival ha dado a conocer en las últimas semanas a los homenajeados la presente edición. El premio ‘Leone in Memoriam’ será para Joaquín Luis y Rafael Romero Marchent; el premio ‘Tabernas de Cine’ para José Luis Alcaine; el premio ‘Desierto de Tabernas’ para Paco Ardura y José Luis Galicia; y el premio ‘Spirit of the West’ para John Hillcoat.

Premios Honoríficos:

? Premio ‘Tabernas de Cine’ - José Luis Alcaine.

? Premio ‘Spirit of the West’ - John Hillcoat.

? Premio ‘Leone in Memoriam’ – Joaquín Romero Marchent y Rafael

Romero Marchent.

? Premio ‘Desierto de Tabernas’: Paco Ardura y José Luis Galicia.

La Sección Especial Retrospectiva trae esta edición ‘The Proposition’, de John Hillcoat (Australia, 2005), ‘Antes llega la muerte’, de Joaquín Luis Romero Marchent (España, 1964) y un tercer largometraje, dirigido por Rafael Romero Marchent, que se confirmará próximamemente.

El festival de cine de Tabernas se ha convertido en un referente para directores, productores y cineastas internacionales que apuestan por el wéstern. También es un punto de encuentro para aficionados y el público en general que quiere vivir in situ la experiencia del lejano oeste. “Serán cuatro días únicos, esta es la gran diferencia de Almería Western Film Festival respecto a otros festivales de cine genérico. No olvidemos que es el único evento cinematográfico en Europa que gira en torno al wéstern. Una cita abierta para todo tipo de públicos que tiene como escenarios principales nuestra localidad y los poblados del Oeste que siguen en activo en el Desierto de Tabernas, un legado de las grandes producciones de los años 60 que aún siguen en activo y se han revitalizado con la llegada de nuevos rodajes, uno de nuestros objetivos”, ha dicho el alcalde, José Díaz.

La programación de AWFF 2023 se completa con una serie de actividades paralelas como la presentación de las obras literarias de Santiago García-Clairac, ‘Lilí, la justiciera’ y David Lorao ‘Al filo del ocaso’. Durante las cuatro jornadas del festival se podrán visitar las exposiciones ‘Por un puñado de ideas’ y ‘Los Jerraos, algo más que figuración’ en la sala ‘La Serrata’, junto al teatro municipal de Tabernas. Almería Wéstern Film Festival contempla otra serie de actividades como la X Ruta de la tapa, VI Concurso de decoración de escaparates y el IX concurso de caracterización, todos ellos de temática wéstern.

La música estará presente en las diferentes galas y homenajes con las actuaciones del grupo Biuti Bambú, la Agrupación Musical San Indalecio de la Cañada, Jimmy Barnatán y Junior Mackenzie. Además, el festival contará con actividades destinadas al público infantil con los espectáculos ‘Rodeo’ de La Banda del Otro, el Mago Pablo, así como los tradicionales paseos en burro y carro por las calles de Tabernas.

José Díaz ha agradecido el apoyo de los poblados para la celebración cada año del festival, administraciones autonómica y provincial, así como a las empresas privadas que demuestran su compromiso con Almería Western Film Festival para que siga creciendo y se consolide como el gran festival del cine wéstern europeo.

Almería Western Film Festival se celebra del 11 al 14 de octubre de 2023, en Tabernas y los poblados del oeste Oasys MiniHollywood, Fort Bravo Texas Hollywood y Western Leone, con el patrocinio de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, cofinanciado con fondos europeos. En esta edición los patrocinadores destacados son Senator Hotels & Resorts, Centro Comercial Torrecárdenas, Cajamar, Construcciones Contreras y Vellsam. RTVE y Canal Sur Radio y Televisión son los medios de comunicación colaboradores.