En el Almería toca recuperarse o...

La UDA está en el peor momento, en cuanto a resultados y sensaciones, desde que se hizo cargo del banquillo José María Gutiérrez. Con el madriñeño se había comenzado el 2020 con tres victorias consecutivas, aunque el juego tampoco era para 'lanzar cohetes'. Pero, ahora, el equipo rojiblanco ha sumado un punto de los últimos nueve disputados. Una cifra que, en condiciones normales, supondría la pérdida de varios puestos en la clasificación. Pues no. Todo sigue igual, al menos en cuanto al lugar en la tabla clasificatoria en la Liga SmartBank, y los almerienses están en la segunda plaza. Un lugar que da para lograr el ascenso directo a la Liga Santander.

Pero este 'mal de muchos...' no debe ser el pensamiento que se proclame como el más válido. Sobre todo teniendo en cuenta el calendario que tiene por delante el primer equipo de la entidad presidida por Turki Al-Sheikh. Mientras que el propietario de la entidad ya se ha despedido de Nueva York y emprende un viaje de regreso a su país, después de haber estado prácticamente un mes en tierras americanas con pruebas médicas y operaciones, el equipo se prepara para una parte del calendario que puede considerarse como de las más complicadas.

Teniendo claro que en esta competición cualquiera puede ganar a cualquiera, no es menos cierto que sacar un punto de los tres partidos ante Elche, Numancia y Racing de Santander no hace pensar muy en positivo viendo lo que se le viene encima al Almería. Porque, de forma seguida, los rojiblancos se tendrán que medir a Huesca, Fuenlabrada, Cádiz y Deportivo de La Coruña. El primero y el tercero serán desplazamientos. Es decir, visitar el campo de un equipo que está cuarto a tres puntos del Almería y, dos semanas después, ir al campo de líder destacado que cuenta con seis puntos más que la UDA. Por su parte, deberá recibir en el Estadio de los Juegos Mediterráneos a un Fuenlabrada que ha estado todo el ejercicio entre los seis primeros y que ha caído de los mismos hace dos jornadas. Eso sí, el pasado fin de semana fue capaz de empatar en La Romareda ante el Zaragoza. En cuanto al cuadro gallego, hace un mes podría parecer la víctima propiciatoria. Era último y no daba buenas sensaciones. Ahora, sin embargo, lleva siete victorias seguidas, ha salido del descenso y la ilusión en Riazor hace que piensen en el playoff de ascenso de la mano de Fernando Vázquez. Casi nada.