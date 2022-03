La UD Almería, octavo límite salarial más alto

Pasado el mercado invernal, cerrado el 31 de enero, LaLiga ha hecho público el límite salarial para los 42 equipos que la componen (20 Liga Santander y 22 Liga SmartBank) una vez actualizado. En el caso de la UD Almería, la entidad rojiblanca se mantiene con el mismo límite que tenía en verano, cuando la patronal indicó que podía gastar un máximo de 10.336.000 euros. Una cifra muy alejada a la de las dos últimas campañas, en el seno del club presidido por Turki Al-Sheikh, que fue, hace dos, del doble y, la pasada, de casi el triple.

Una cantidad, un poco por encima de los 10 millones de euros, que la sitúa en la octava posición de la Liga SmartBank que más pueden gastar. Muy por debajo de los dos equipos con los que está compartiendo los primeros puestos de la clasificación (jornada 31), en la lucha por el ascenso directo a la Liga Santander. El plantel entrenado por Rubi tiene casi una tercera parte de lo que sí se puede gastar el Eibar (30.156.000 euros), mientras que el Real Valladolid ha subido su límite hasta los 29.826.000 euros. Los dos, como se comprueba, muy alejados de los almerienses.

PODIO

Pero no son los únicos que están por encima. Con el Leganés siendo el tercero en total (26.443.000 euros), para completar el particular podio de posible gasto, pese a que no se está notando en la clasificación de puntos, que es la que cuenta.

Superando de manera amplia la decena de millones, sin llegar a los 20 'kilos', el Huesca (19.775.000 euros). Por debajo, Málaga (12.688.000 euros), Real Sociedad B (12.493.000 euros) y UD Las Palmas (11.967.000 euros). Para llegar ya a la UD Almería y sus algo más de 10 millones. El resto (14), entre los 9.910.000 euros (Real Oviedo), hasta el Cartagena (5.403.000 euros). Dos equipos luchando por el playoff de ascenso.