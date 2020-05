Almería estudia fórmulas para que la música indie del Cooltural Fest suene este verano en la capital

Si todos convienen en que después de esta crisis sanitaria motivada por el coronavirus las aglomeraciones en torno a la música en directo van a tardar a volver a ser como antes, a nadie se le escapa que la tercera edición de Cooltural Fest no va a poder celebrarse en las mismas condiciones que las dos anteriores. Eso no significa que ni el Área de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Almería ni Crash Music SL se resignen a que la música del festival no tome la ciudad en el próximo verano.

Así lo reafirma el concejal delegado, Diego Cruz en una nota en la que afirma que “llevamos muchas semanas trabajando en el asunto, pensando en otros formatos para que la marca de Cooltural Fest siga firme en el panorama festivalero pese a las circunstancias”. Tal y como afirmaba el alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, en la presentación del plan Reactiva-20 para el Área de Cultura, Cruz recuerda que “todos los festivales están anunciando ya sus suspensiones hasta 2021, pero nosotros, junto con los promotores, estamos buscando soluciones imaginativas, modificando fechas, formatos, pero con la intención de que pueda haber actividades adaptadas a las circunstancias que nos encontremos conforme se vayan conociendo fechas y fases de la desescalada y la ‘nueva normalidad’”.

MENSAJE A LOS 'COOLTERS'

Desde la promotora del festival, Crash Music SL, se publicaba hace unos días un comunicado con palabras directas a la legión de ‘coolters’ que ha ganado el festival en tan solo dos ediciones. “Como sabes, nos encontramos en pleno proceso de desescalada, el cual parece que se va alargar, si todo va bien, hasta mediados de junio. A partir de esa fecha entraremos en una fase de nueva normalidad en la que no sabemos con qué restricciones nos encontraremos para la celebración de conciertos y eventos al aire libre”.

El comunicado continúa recordando “que la seguridad y la salud, tanto tuya como coolter, como de nuestros trabajadores, organización y artistas, es una premisa prioritaria y fundamental para nosotros, por lo que, dada la situación actual, tenemos serias dudas y reparos de que se pueda llegar a celebrar Cooltural Fest - Music for All en el formato previsto”.

Así las cosas, el festival confirma ese trabajo que se viene realizando conjuntamente con el Área. “Ante esta situación de incertidumbre, no arrojamos la toalla y estamos trabajando de forma incansable junto al Ayuntamiento de Almería, estudiando y analizando las diferentes posibilidades de realización del Festival, valorando minuciosamente los diferentes escenarios posibles que nos podemos encontrar, para que la ciudad de Almería y tú, Coolter, no os quedéis sin música este verano”.

ENTRADAS Y ABONOS

Sobre los abonos adquiridos para la edición de 2020, el festival apunta que “pase lo que pase, nos gustaría que estuvieses tranquilo con respecto a tu entrada, ya que en caso de aplazamiento a 2021, ésta sería válida para la próxima edición de forma automática; y si tu situación te impide asistir el año que viene o simplemente no quieres conservarla por circunstancias personales, se te reembolsará su importe dentro de los plazos establecidos por la ley”.