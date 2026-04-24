Almería entra en la cuenta atrás para revivir el Siglo de Oro con 26 funciones de teatro clásico

La ciudad de Almería ha iniciado la cuenta atrás para la celebración de las XLII Jornadas de Teatro del Siglo de Oro, que tendrán lugar del 1 al 10 de mayo. Esta nueva edición contará con un total de 26 funciones a cargo de 16 compañías de teatro, con 15 propuestas en la capital, una en Roquetas de Mar y otra decena en distintos puntos de la provincia para mantener viva la llama de las letras áureas de la literatura española.

Para su edición número 42, las Jornadas cuentan de nuevo con el impulso del Área de Cultura, Educación y Tradiciones del Ayuntamiento de Almería, el Ayuntamiento de Roquetas de Mar, la Diputación Provincial, la Junta de Andalucía y la Universidad de Almería, con la coordinación de Plan A Producciones.

Grandes nombres de la escena

Compañías como Morfeo Teatro, la Fundación Siglo de Oro, JRivera Producciones o la Joven Compañía Nacional de Teatro Clásico darán vida a esta nueva edición. También participarán nombres propios como Pepón Nieto o Antonio Campos y la Orquesta Ciudad de Almería, que harán renacer textos de Francisco de Quevedo, Lope de Vega, Miguel de Cervantes y Calderón de la Barca, incluyendo una representación de la literatura del Siglo de Oro con nombre de mujer.

El concejal de Cultura, Diego Cruz, ha recordado que las Jornadas son "una iniciativa cultural de prestigio que lideramos y en la que es un orgullo contar con la gran implicación de tantas administraciones". Además, ha añadido: "Debemos sentirnos muy orgullosos por el hecho de que las Jornadas cumplan ya 42 ediciones y lo hacen demostrando que son mucho más que una celebración del pasado; son un recordatorio de la riqueza de nuestra herencia cultural y una oportunidad para enriquecer nuestras vidas a través del arte del teatro, la literatura o la música".

Son un recordatorio de la riqueza de nuestra herencia cultural y una oportunidad para enriquecer nuestras vidas a través del arte del teatro, la literatura o la música" Diego Cruz Concejal de Cultura de Almería

Entradas y programación

Las entradas para los espectáculos en el Auditorio Municipal Maestro Padilla y el Teatro Apolo ya están a la venta en la taquilla del Apolo y en la web almeriaculturaentradas.es. Los precios son de 15 y 12 euros en el Auditorio, 12 euros en el Apolo y 10 euros para el concierto de la OCAL. El programa también incluye numerosas actividades de entrada libre.

Entre las obras programadas por el Ayuntamiento de Almería destacan "Polvo serán, más polvo enamorado" de Morfeo Teatro el 1 de mayo; "El Perro del Hortelano" de la Fundación Siglo de Oro el 2 de mayo; y el estreno nacional de "Ecos del Siglo de Oro" con Pepón Nieto el 8 de mayo en el Teatro Apolo.