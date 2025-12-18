Almería ya tiene emisarios para los Reyes Magos: Lázaro López, Sergi Regal y Said Zamani reciben sus coronas

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha recibido en el Salón Noble de la Casa Consistorial a los emisarios que representarán a los Reyes Magos en la Cabalgata del próximo 5 de enero. El empresario hotelero Lázaro López, el diseñador Sergi Regal y el técnico deportivo Said Zamani han recogido sus credenciales y coronas para asumir la responsabilidad de "repartir alegría e ilusión en la noche más mágica del año", en palabras de la alcaldesa.

En el acto, Vázquez ha estado acompañada por el concejal de Cultura y Tradiciones, Diego Cruz, y ha agradecido la labor de los emisarios salientes. La alcaldesa ha expresado sus mejores deseos para el futuro, afirmando que "con estas coronas, también enviamos a los Reyes Magos nuestros mejores deseos para que el futuro nos traiga a Almería y al resto del mundo mucha salud, paz y alegría".

Ilusión y un llamado a la solidaridad

El emisario de Melchor, Lázaro López, ha manifestado sentirse "muy agradecido, muy ilusionado" y ha destacado su deseo de que la jornada sirva para "dejar de lado las tensiones" y dedicarse a "convivir y compartir". Por su parte, Sergi Regal, como emisario de Gaspar, ha aceptado el reto con entusiasmo y ha aprovechado la ocasión para lanzar una iniciativa solidaria.

Regal ha anunciado una "campaña de recogida de juguetes en mi negocio (Carretera de Granada, segundo tramo, número 38) en colaboración con Cruz Roja para que el menor número de niños se quede sin juguetes". Finalmente, Said Zamani, representante de Baltasar, ha calificado la designación como "un honor" y ha asegurado que "va a ser un día emocionante para todos".

Una Cabalgata con nuevo recorrido

La Cabalgata de Reyes de Almería presentará este año un recorrido diferente debido a la finalización de las obras del Paseo. Aunque se mantiene el tradicional saludo en la Plaza Vieja, el desfile se desarrollará principalmente en torno a la Avenida Federico García Lorca, donde se repartirán trece toneladas de caramelos blandos y aptos para celíacos.

El itinerario completo partirá del Anfiteatro de la Rambla y recorrerá las calles Belén, Canónigo Molina Alonso, José Artés de Arcos, Maestro Padilla, Altamira y Doctor Carracido, antes de finalizar de nuevo en el Anfiteatro. La alcaldesa ha asegurado que todos los detalles se han difundido en los canales oficiales y que se reforzará la información en los días previos.

Será una Cabalgata muy divertida, muy compartida y, sobre todo, muy segura" María del Mar Vázquez Alcaldesa de Almería

Vázquez ha concluido que la cabalgata será "el colofón perfecto a una Navidad que en Almería está teniendo mucha calle, mucho cambio, mucha ilusión, mucha animación y mucho movimiento en comercios, bares y restaurantes". Como es tradicional, los Reyes Magos también visitarán por la mañana una residencia de ancianos y a los niños hospitalizados en el Centro Universitario Torrecárdenas.