Almería corre para celebrar el aniversario de los Juegos Mediterráneos en su San Silvestre

La ciudad de Almería se prepara para despedir el año con su tradicional carrera de San Silvestre, que este año congregará a cerca de 2.000 corredores el próximo domingo, 28 de diciembre. La prueba, presentada por el concejal de Ciudad Activa, Movilidad Urbana y Deporte, Antonio Jesús Casimiro, y el presidente del club deportivo A Qué Atacamos, Emilio Martínez, servirá como broche de oro a la celebración del 20º aniversario de los Juegos Mediterráneos de Almería 2005. A día de hoy, ya se han inscrito 1.800 personas y apenas quedan 200 plazas para completar el aforo.

Una edición conmemorativa

El concejal Antonio Casimiro ha destacado el carácter especial de esta edición, dedicada a la efeméride de los Juegos Mediterráneos. “Una efeméride que nos permite recordar un acontecimiento histórico que marcó un antes y un después para nuestra ciudad, no solo en el ámbito deportivo, sino también en infraestructuras, proyección internacional y orgullo colectivo. Con este evento ponemos el broche a todo un año de celebraciones”, ha explicado Casimiro. Se anima a los participantes a asistir disfrazados con motivos de Almería 2005 y se premiará la originalidad.

Desde el consistorio, se ha reafirmado el compromiso con el deporte como pilar fundamental para la ciudadanía. En palabras del concejal, "creemos en el deporte como una herramienta esencial para mejorar la salud, fortalecer la cohesión social y promover valores positivos en toda la ciudadanía".

Nuevo trazado y fin solidario

Emilio Martínez, del club organizador, ha detallado que la carrera estrena un "nuevo recorrido a lo largo de la Rambla, desde La Salle hasta la parte superior, y bajará hasta la Plaza Circular, dando dos vueltas". Se trata de un trazado de 5,6 kilómetros diseñado para ser "accesible para todas las personas, de cualquier edad o condición".

El evento también destaca por su faceta solidaria, recaudando fondos para las asociaciones Asperger y A Toda Vela. Amparo García, presidenta de Asperger, ha agradecido la iniciativa, afirmando que "es de agradecer que cuenten con nosotros en una actividad que une deporte e inclusión". Por su parte, Rebeca Tur, directora de A Toda Vela, ha recordado que su asociación nació para ofrecer ocio a personas con discapacidad, por lo que celebra esta "unión con una carrera saludable, divertida y entrañable".

La jornada estará amenizada por una batucada inclusiva a cargo de Bloco Suca, que, según su representante, María José Ramos, "busca sumar capacidades para transformar la sociedad". La inscripción tiene un coste de 15 euros y puede realizarse en la web oficial del evento, en una jornada que se perfila como la gran fiesta navideña del deporte almeriense.