El turismo es el pulmón de la ciudad de Almería y, por tanto, reactivar el sector turístico tras la pandemia del coronavirus es el desafío que se han propuesto desde el Ayuntamiento de Almería y el Área de Promoción. Por ello, Carlos Sánchez, el concejal del Área de Promoción ha presentado un reto donde se busca la implicación de todos los ciudadanos. Almería Challenge, es el nombre de la innovadora iniciativa y el edil ha declarado que invitan a los almerienses “a que nos propongan ideas para potenciar el turismo de la ciudad”.

En un plazo que comienza este viernes 3 de julio, y hasta el 31 de julio los participantes podrán optar a ganar 3 fines de semana de experiencias en Almería. El concejal de Promoción ha explicado que podrán participar “todas las personas físicas, mayores de 14 años y solo una vez por usuario” en un procedimiento que se basa en “entrar a la web www.turismodealmeria.org/almeria-challenge y registrarse para después rellenar el formulario que aparece”.

Una vez cumplimentado el formulario de participación con los datos personales, deberán aportar su proyecto de mejora, donde se detallará qué harías para mejorar y potenciar el turismo en la capital almeriense. Este documento se deberá realizar en formato PDF con una extensión máxima de 30 páginas. Además, se valorará el aporte de un vídeo corto (de 1 min.) resumiendo el objetivo del proyecto.

Sánchez ha expuesto que “el sector del turismo está plenamente integrado en el entorno digital, donde la transparencia y la co-creación forman parte del ADN de todos los usuarios. Por eso, queremos escuchar las ideas de cada ciudadano, que nos la expliquen y nosotros las estudiaremos con interés, y, si son viables, integrarlas en un nuestro plan de promoción”.

En esta línea ha aclarado que “las propuestas viables serán publicadas en la sección Foro de Ideas de la página www.turismodealmeria.org y el no haber obtenido el premio no implicará que no se lleve a cabo el proyecto posteriormente”, además ha animado “a participar a todos los almerienses y lograr que Almería recupere la alegría del turismo”.

Las bases legales se pueden encontrar en la página y el vídeo se publicará en el portal de Youtube de Turismo de Almería y los ganadores serán publicados en las RRSS (Facebook, twitter e instagram) en @almerialovers y @EnamoradosdeAlmería.