Almería celebra su VIII Ruta de la Tapa Solidaria hasta el próximo 10 de diciembre

La ciudad celebrará desde hasta el próximo 10 de diciembre una nueva Ruta de la Tapa Solidaria, que llega a su octava edición. Casi quince establecimientos, tanto de la capital como de Aguadulce y San José, se han sumado a esta iniciativa que nació con el claro objetivo de ayudar económicamente y a través de todo lo recaudado a distintas asociaciones y oenegés.

El concejal de Promoción de la Ciudad, Joaquín Pérez de la Blanca, ha sido el encargado de presentar hoy esta iniciativa gastronómica-solidaria. En compañía del CEO de ‘Los Cazadores de Sonrisas’, José María Azorín, el edil ha dado a conocer la iniciativa que se prolongará durante las próximas semanas.

“Con el evento ‘A la Mesa’, que tanto éxito tuvo en la Noche en Negro, se dio ya el pistoletazo de salida a esta VIII Ruta de la Tapa Solidaria que hoy presentamos”, ha reconocido Pérez de la Blanca. Se trata “de un evento gastronómico sin precedentes que promete marcar la diferencia, en el cual todos los participantes podrán disfrutar de una gran variedad de tapas creativas mientras contribuyen con ello, además, a una noble causa benéfica local”, ha proseguido el edil.

Hay que recordar que, al pedir una tapa, un pincho e incluso a través del take away en cualquiera de los establecimientos adheridos, sumas tu apoyo con un euro que este año irá destinado a la Asociación ‘A Toda Vela’. “Con esta ruta ayudamos a que la asociación siga adelante con su proyecto ‘Apostando por los profesionales con talento y discapacidad intelectual’, para que pueda ofrecer el mayor nivel de bienestar a todas esas personas que lo necesitan”, ha añadido el concejal de Promoción de la Ciudad. “El Ayuntamiento, como no podía ser de otra forma, se ha sumado a esta experiencia culinaria y solidaria que desplegará la magia de la tapa en cada plato servido por los camareros almerienses”, ha finalizado Pérez de la Blanca.

Por su parte, el fundador de ‘La Tapa Solidaria’, José María Azorín, ha indicado que “es todo un placer poner en marcha esta iniciativa de la mano de todas estas empresas, bares y restaurantes para que el mensaje de A Toda Vela llegue a más personas".

Por último, Lola Manzanares, presidenta de la Asociación ‘A Toda Vela’, ha reconocido que “nos sentimos muy agradecidos por la colaboración que han mostrado todos los implicados. Esperamos que sea todo un éxito".