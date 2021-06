El PP de Almería celebra su Congreso Provincial, del que Javier Aureliano García saldrá como presidente

El PP de Almería celebra desde este viernes su XIV Congreso Provincial en el que se producirá el relevo al frente de la presidencia del partido tras casi 17 años para dar un "paso al lado" y dejar la formación en manos del hasta ahora secretario general y actual presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García.

El cónclave, que se desarrollará hasta el sábado en el Hotel Playadulce de Aguadulce en Roquetas de Mar (Almería), es el único de los congresos provinciales celebrados en Andalucía de manera ordinaria y que además se desarrollará de manera presencial y online con la participación de 980 compromisarios, de los que 196 son natos y otros 784 electos.

El evento, que tiene prevista su apertura a partir de las 17,00 horas, servirá también para designar al alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, como nuevo secretario provincial del partido. Los populares decidieron celebrar su congreso con una lista única.

El presidente del PP no hizo pública su decisión hasta el último momento, de modo que sopesó durante meses si volver a optar al cargo. "Hace tiempo que sabía cuándo tenía que llegar mi relevo en el PP provincial, lo tenía muy claro y no me ha dicho nadie que tenía que hacerlo", manifestó en la última junta directiva provincial, en la que reconoció que "si hubiera dicho ahí me quedo, aunque no le hubiera gustado a alguien, nadie me habría dicho que no".

El comité organizador encabezado por el diputado nacional Miguel Ángel Castellón ha dispuesto la apertura del Congreso con la elección de la Mesa del Congreso y la intervención del presidente de dicha mesa. Seguidamente, sobre las 17,20 horas se iniciará el plazo de presentación de candidaturas y una hora después se llevará a cabo la proclamación de la candidatura presentada a presidente provincial.

En ese momento intervendrá también el candidato a la presidencia del PP de Almería, Javier Aureliano García, y a las 19,00 horas está prevista la votación de elección de presidente provincial y de los 22 vocales del Comité Ejecutivo Provincial. La proclamación de resultados se conocerá sobre las 20,00 horas del viernes, tras el debate de las tres ponencias que ya conocen todos los compromisarios.

La jornada del sábado comenzará a las 10,00 horas con una reunión del Comité Ejecutivo del PP de Almería. Ese día también está prevista la intervención del secretario general, Ramón Fernández-Pacheco, y del presidente saliente, Gabriel Amat. A partir de las 12,00 horas comenzarán las intervenciones con las que se clausurará el Congreso Provincial del PP almeriense.

MORENO PARTICIPARÁ EN LA CLAUSURA

La secretaria general del PP Andaluz, Loles López, tiene previsto intervenir este viernes, así como también lo hará el portavoz del PP en el Parlamento de Andalucía, José Antonio Nieto, mientras que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, participará el sábado en la clausura, según han confirmado desde del PP-A a Europa Press.

En cuanto a los líderes nacionales, asistirán al congreso el secretario general del PP, Teodoro García Egea, la portavoz del Grupo Popular, Cuca Gamarra, el vicesecretario general de Territorial del Partido Popular, Antonio González Terol, y el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos.