Almería blinda el antiguo recinto ferial para erradicar el aparcamiento de caravanas

El Ayuntamiento de Almería ha iniciado esta semana una actuación decisiva en el entorno del antiguo Recinto Ferial. El objetivo es erradicar la presencia de autocaravanas, caravanas y vehículos similares en estas zonas no habilitadas. La intervención se realiza de forma conjunta a través de las áreas de Tráfico, Seguridad Ciudadana y Obras Públicas.

Actuación inmediata en la zona

Los trabajos contemplan la instalación de bolardos en puntos estratégicos y la ejecución de movimientos de tierra para bloquear accesos no autorizados. Según el consistorio, el plazo de ejecución será breve, comenzando los trabajos previos esta misma semana y la colocación de bolardos a partir del próximo día 13.

Esta intervención responde a la demanda social de los vecinos, según ha explicado la concejala de Obras Públicas, Sacramento Sánchez. Se busca dar "solución a la ocupación indebida que se hace de determinados espacios de la ciudad". El área es especialmente sensible por su proximidad al Auditorio Maestro Padilla y al Parque de las Familias, y el consistorio la define como una zona verde en el planeamiento actual.

Nuevo marco normativo

La concejala de Tráfico, María del Mar García Lorca, ha subrayado que la actuación persigue "poner fin a la presencia de caravanas en espacios no autorizados". Además, ha recordado que la nueva Ordenanza de Movilidad, actualmente en tramitación, reforzará el marco legal. "La combinación de medidas normativas y actuaciones sobre el terreno permite avanzar con firmeza hacia la recuperación de espacios urbanos", ha destacado la concejala.

La combinación de medidas normativas y actuaciones sobre el terreno permite avanzar con firmeza hacia la recuperación de espacios urbanos" María del Mar García Lorca Concejal de Tráfico

Con esta intervención, el Ayuntamiento de Almería da un paso decisivo para consolidar el entorno del antiguo recinto ferial como un espacio ordenado, seguro y plenamente integrado en la ciudad.