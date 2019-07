La UD Almería arranca con Juan Ibiza

Juan Ibiza se entrenará este jueves en los Juegos Mediterráneos siendo jugador de pleno derecho de la UD Almería. El club ha hecho efectiva su opción de compra al Villarreal y se suma a los fichajes de Tano Bonnín, Simón Moreno y Yanis Rahmani. Con el ibicenco de 23 años la plantilla ya suma un total de 19 efectivos, aunque se espera que todavía haya altas y bajas hasta el cierre de mercado.

El propio director deportivo de la Unión Deportiva Almería, Miguel Ángel Corona, lo reconoció en el encuentro con los medios que daba el pistoletazo de salida a la pretemporada: "Lógicamente durante los próximos días y próximas semanas se irán incorporando más jugadores. El año pasado entre el 25 y el 31 de agosto tuvimos una venta y cuatro incorporaciones. No tenemos prisa y no vamos a fichar por fichar”. Dejando claro que el equipo está estudiando el mercado pero que no harán ninguna ofensiva previamente meditada por los jugadores que se encuentran disponibles en la ventana de transferencias.

Juan Ibiza se incorporó este miércoles a la sesión vespertina con el resto de compañeros. Pasó los primeros reconocimientos médicos y los test de físicos que cada año realiza el club para conocer el estado de sus futbolistas tras las vacaciones. El próximo partido, dónde ya se le podrá ver de corto como jugador de la UD Almería en todo derecho, será el 20 de julio frente al CD El Ejido en Santo Domingo. Las ocho de la tarde es la hora a la que han acordado ambos equipos para citarse en la localidad ejidense.

Los próximos enfrentamientos serán el 25 de julio ante el Levante UD, el día 26 con el Real Murcia y el 10 de agosto ante el UCAM Murcia. Durante el ‘stage’ en Estepona, entre el 29 de julio y el 4 de agosto, disputarán dos o tres encuentros más de preparación ante rivales de su misma categoría, o incluso de Primera, que por esas fechas estarán concentrados en Málaga.