Almería activa 200.000 euros en nuevos bonos al consumo para el comercio local

El Ayuntamiento de Almería pondrá en marcha el próximo 20 de abril una nueva campaña de ‘Bonos al Consumo’, dotada con 200.000 euros, con el objetivo de seguir impulsando el comercio local y la actividad económica en el centro de la ciudad. Esta iniciativa está dirigida especialmente a los establecimientos afectados por las obras del Paseo.

Una inversión total de 600.000 euros

Esta tercera fase, aprobada en Junta de Gobierno Local, da continuidad a la iniciativa que comenzó en febrero del año pasado en colaboración con la Cámara Oficial de Comercio. Con las dos primeras fases, que supusieron una inversión de 400.000 euros, la aportación municipal alcanza ya los 600.000 euros para apoyar al sector.

La concejala del Área de Empleo, Comercio e Impulso al Talento, Ana Trigueros, ha explicado que "con esta nueva campaña el Ayuntamiento mantiene su apoyo económico al comercio acompasado con el desarrollo y conclusión de las obras del Paseo". Además, ha añadido que el objetivo es que "sean más los almerienses los que puedan beneficiarse de esta iniciativa y consumir en el centro".

Queremos que sean más los almerienses los que puedan beneficiarse de esta iniciativa y consumir en el centro" Ana Trigueros Concejal de Comercio de Almería

Cómo y dónde conseguir los bonos

El funcionamiento de los bonos será el mismo que en las ediciones anteriores. Cada usuario podrá adquirir un máximo de cinco bonos semanales, obteniendo un valor de 5 euros por cada 20 euros de compra en los comercios adheridos, lo que se traduce en una subvención directa de hasta 25 euros por persona a la semana.

Los bonos estarán disponibles hasta agotar el crédito y se podrán conseguir tanto de forma telemática, a través de la web oficial www.elpaseopasoapaso.es/bonos-y-ayudas/, como presencialmente en la Oficina de Atención al Comerciante y Hostelero, ubicada en la calle Alcalde Muñoz, 12.

Éxito de las convocatorias anteriores

La concejala ha recordado el gran éxito de las dos convocatorias anteriores, en las que se agotó el presupuesto de 400.000 euros con el canje de casi 80.000 bonos (79.882) y la participación de 115 comercios adheridos a la iniciativa.

Desde el Ayuntamiento de Almería confían en que esta cifra de participación pueda "superarse en esta nueva convocatoria". Para ello, ya se han iniciado contactos presenciales con los establecimientos del ámbito de actuación, informando del contenido de la campaña y "animando nuevamente a su adhesión".