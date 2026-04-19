Almería acoge el único acto en España por el centenario del Papa Benedicto XVI

Almería se ha convertido en la sede del único acto previsto en España para conmemorar el centenario del nacimiento del Papa Benedicto XVI. La celebración tendrá lugar entre el 28 y el 30 de octubre, como parte de un programa internacional que culminará en la fecha del natalicio, el 16 de abril de 2027.

En concreto, la ciudad andaluza será la sede de una conferencia internacional bajo el título "La belleza de la liturgia" y de la inauguración de una estatua dedicada a Benedicto XVI, según ha informado la Fundación Vaticana Joseph Ratzinger.

Un programa a escala mundial

Estas iniciativas, impulsadas por la Fundación Vaticana que lleva su nombre, están coordinadas por un Comité Internacional para las Celebraciones del Centenario. El programa contempla más de diez eventos a lo largo de 2026, distribuidos en cuatro continentes: Europa (Austria, Francia, Italia, España, Hungría), Asia (India), Latinoamérica (Colombia), Norteamérica (Estados Unidos) y África (Kenia).

Según el padre Roberto Regoli, presidente de la Fundación Ratzinger, el objetivo es "ofrecer la oportunidad de presentar de forma integral el pensamiento y la manera de abordar la realidad de Benedicto XVI, como contribuciones significativas al debate eclesial y cultural actual".

Hitos del centenario

El centenario se inaugura oficialmente este 16 de abril en la Embajada de Italia ante la Santa Sede en Roma, con la presentación del cuarto volumen de Textos escogidos de Joseph Ratzinger-Benedicto XVI, titulado "La fe del futuro. El futuro de la Iglesia".

Por su parte, los eventos de 2026 concluirán con el Simposio Internacional anual de la Fundación, que se celebrará del 18 al 21 de noviembre en la Universidad Tangaza de Nairobi (Kenia). Finalmente, la ceremonia de entrega del Premio Ratzinger tendrá lugar en diciembre de 2026.