Almería ve una “malísima noticia” que el Gobierno retrase el fondo de transporte a los ayuntamientos

El alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, ha calificado de “malísima noticia” el nuevo retraso del Gobierno de España a la hora de entregar a los ayuntamientos el “tantas veces prometido” fondo para el transporte público urbano. “Es una malísima noticia que no por ser nueva, sorprende”, ha dicho. Y es que “viene siendo tónica habitual del Ejecutivo Central no dar un solo euro de todo lo que ha venido prometiendo a los municipios”, ha subrayado el primer edil almeriense.

Fernández-Pacheco ha recordado que asistió al inicio de la pandemia a reuniones con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en las que éste prometió una serie de ayudas en concepto COVID que no han llegado a los ayuntamientos. “Es verdad que se liberaron los remanentes, se eliminaron las reglas fiscales y eso permitió usar ahorros propios”. Claro que no sirvió para todos los ayuntamientos. Los que no cuentan con superávit, no han podido afrontar la realidad económica. Una realidad que se resume, ha apuntado el alcalde, en que “los gastos se han disparado y los ingresos se han desplomado en la generalidad de los ayuntamientos de España”.

AGUJERO ECONÓMICO

Ahora, se ha conocido que el Ministerio de Hacienda vuelve a dejar a los ayuntamientos sin lo prometido y que no dará ayudas, incluida la del fondo de transporte, hasta el verano. Es, por tanto, “una información especialmente grave porque el sector del transporte público está muy tocado en el país”. Se trata, ha recalcado Fernández-Pacheco, de un sector que “se ha desplomado no sólo por las consecuencias propias de la pandemia, sino porque ha habido reglas que han prohibido su uso habitual y se ha llegado a limitar mucho su aforo. Se ha dado el caso de que los viajeros no se subían a los autobuses y estos seguían circulando con lo que el agujero económico es tremendo”.

Ante esta situación, el alcalde de Almería ha apelado, “en nombre del sentido común, a que el Gobierno sea consciente de esa realidad y permita a los ayuntamientos seguir ayudando”. “Ese dinero no lo queremos más que para seguir ampliando la cobertura social a las personas que más lo necesitan, reactivar la economía y echar una mano a todas las personas que se han visto afectadas por esta pandemia”, ha hecho hincapié.

ALMERÍA RESPONDERÁ

Fernández-Pacheco ha explicado, por otra parte, que mantiene una relación “fluida” con la empresa que presta servicio de transporte público en la ciudad -Alsa-Surbus-, igual que con el resto de concesiones que se han visto afectadas. En este marco, insiste en que “los contratos se redactan y firman en unas condiciones que, desde luego, no tienen que ver con la realidad vivida”. Por eso, asegura que “allí donde el Ayuntamiento tenga que suplir las carencias económicas porque así lo obligue la ley, responderá. Se hará con los autobuses y con el resto de contratos y concesiones que hay en la ciudad, que son muchos”.