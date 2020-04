El alcalde de Almería exige a Sánchez “más ayudas a los ayuntamientos y menos discursos” frente al coronavirus

El alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, ha exigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, “más ayudas a los ayuntamientos para hacer frente a la crisis social y económica provocada por la pandemia y menos discursos” durante la reunión mantenida con la Junta de Gobierno de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

El coronavirus ha impactado de manera devastadora en las haciendas locales de los ayuntamientos que, además de la drástica pérdida de ingresos que están sufriendo, están tomando medidas extraordinarias de gasto para paliar el daño que está provocando en las personas y en los sectores productos, en especial autónomos, microempresas, hostelería o comercio. Por ello, en el encuentro telemático de más de dos horas, ayuntamientos y diputaciones “hemos vuelto a reclamar el uso del 100 por cien del superávit municipal, más de 16 millones de euros en el caso de Almería, y no solo el 20 por ciento que ha permitido el Gobierno Central, para utilizarlo en la reactivación social y económica de nuestras ciudades”.

Igualmente, han propuesto a Sánchez “un adelanto de, al menos, el 50% de las cantidades pendientes para el año 2020 de la participación en los tributos del estado, lo que para el Ayuntamiento de Almería supondría recibir alrededor de otros 16 millones de euros de liquidez”.

“También” -añade- “hemos reclamado un fondo de 5.000 millones de euros en ayudas directas e incondicionadas a los municipios españoles para paliar la caída de ingresos y sufragar el incremento de los gastos”, ya que, como recuerda el primer edil, “desde que comenzara esta crisis sanitaria, el Ayuntamiento de Almería, por ejemplo, ha paralizado todos los cobros a los almerienses. Y hemos solicitado también la creación de un fondo específico de rescate del transporte público de 500 millones de euros y habilitar otro de servicios sociales municipales con otros 300 millones de euros”.

Sin embargo, lamenta Fernández-Pacheco, "ha sido una reunión estéril en cuanto a resultados porque el presidente del Gobierno no ha aceptado ni una sola medida para aliviar la situación de los ayuntamientos a superar la crisis social y económica generada por el coronavirus y tan solo se ha comprometido a mantener reuniones cada quince días”.

“Los ayuntamientos necesitamos más medios y menos discursos”, afirma el alcalde almeriense, quien ha recordado que “somos el primer dique de contención, la primera línea de respuesta de los ciudadanos y las familias más vulnerables en la lucha contra la pandemia”.

Por ello, ha exigido también al Gobierno de la Nación “unas coordenadas claras” desde las que poder elaborar una hoja de ruta con la que preparar el escenario del día después del confinamiento, pero, por desgracia, no hemos encontrado respuestas”.

LUTO OFICIAL

Por otra parte, algunos alcaldes y presidentes de la FEMP, entre los que se encuentra el regidor almeriense, han pedido a Sánchez que decrete el luto oficial en todo el territorio nacional en señal de respeto por las más de 20.000 víctimas mortales y sus familias. “Con este acto, que en la ciudad de Almería decretamos el pasado 27 de marzo, demostramos nuestro respeto y solidaridad con todas las familias que están sufriendo la consecuencia más dolorosa de esta pandemia: la muerte de sus seres queridos sin poderse, si quiera, despedir de ellos. No se aminora el dolor por no hablar de él: todo lo contrario. Por eso, no se comprende la negativa a reconocer, aunque sea de manera simbólica, la extraordinaria dimensión de esta tragedia”, ha concluido el primer edil almeriense.