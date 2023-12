Agroponiente lleva sus regalos a los niños ingresados en los hospitales

Grupo Agroponiente continúa cumpliendo con sus tradiciones relacionadas con la colaboración con causas sociales y la sensibilidad para con los colectivos necesitados de ayuda. En este marco, durante esta pasada semana, una delegación de la empresa, encabezada por su responsable de Marketing, Andrea Alonso, ha visitado los hospitales universitarios de Torrecárdenas y del Poniente, para entregar a sus responsables sendas partidas de regalos destinados a los niños que pasen las fiestas navideñas ingresados.

Esta visita se lleva produciendo, por estas fechas, desde hace ya muchos años por parte de Grupo Agroponiente y supone el compromiso de la plantilla profesional de la compañía, puesto que los regalos que se han entregado son el fruto de una donación voluntaria de muchos de los profesionales de la misma, que han querido participar y mostrar su solidaridad.

Así, el pasado lunes se llevó a cabo la visita al Hospital Universitario del Poniente, donde una comitiva profesional de dicho centro, encabezada por su director gerente, Pedro Acosta Robles, recibió los regalos y a los representantes de Agroponiente, agradeciendo la solidaridad de sus trabajadores.

El miércoles ha tocado el turno al Hospital Universitario Torrecárdenas, donde la recepción ha estado encarnada por profesionales del centro como Carmen Cruz Moya, Juan Manuel Miras García e iglesias, quienes igualmente han agradecido el compromiso y el detalle de contribuir a hacer más llevadera la estancia en un centro hospitalario durante la Navidad para estos niños.

Por su parte, el CEO de Agroponiente, Imanol Almudí, ha querido manifestar que “esta acción no es más que un pequeño detalle de humanidad por parte de buena parte de los integrantes de la gran familia de Grupo Agroponiente. Más allá de los regalos y de la visita, lo importante es la conciencia social y humana de quienes, año tras año, no dejan de acordarse de que, durante estas Navidades, habrá niños que no puedan disfrutarlas en sus hogares, sino que tengan que hacerlo ingresados en un hospital y recibiendo cuidados y atenciones para recuperarse de una enfermedad. Desde luego que nuestra vocación es seguir contribuyendo año tras año, lo cual no sería posible sin la magnífica disposición y la sensacional profesionalidad de los equipos directivos y técnicos de los hospitales universitarios Torrecárdenas y del Poniente, a quienes estamos tremendamente agradecidos”.