Adiós a Europa para Unicaja Costa de Almería y completar una negra semana

Unicaja Costa de Almería se despidió de su primera participación en Europa tras una década en la que el club decidía no acudir a la competición continental. Y lo hizo cuando todo parecía propicio para seguir su andadura y tocar los cuartos de final. Habían ganado el conjunto entrenado por Manolo Berenguel en la ida a domicilio (2-3). Jugaba, por tanto, la vuelta ante su público en el Moisés Ruiz de la capital. Por televisión no jugaba ni el Real Madrid ni el Barcelona. Así que 'todo' indicaba que los almerienses serían los rivales de Milano en la última ronda antes de la 'final four' de la Challenge CEV Cup. Agua.

Porque el equipo blanquiverde no estuvo en el choque en ningún momento. Solamente en la tercera manga se impusieron producto de una relajación estonia y, sobre todo, por la aportación de Fran Iribarne e Ignacio Sánchez. El primero siendo clave en una mejor recepción y teniendo a alguien más para el ataque. El segundo sabiendo leer mucho mejor el partido, en la colocación, de lo que estaba haciendo su compañero Huang. Pero lo que parecía el principio de la remontada, recordando las históricas en el Rafael Florido, se quedó en nada. Porque en el comienzo de la cuarta manga se lesionó Fran Iribarne y su salida ya fue un duro golpe para Unicaja Costa de Almería que ya se 'fueron' de la eliminatoria y esperando a que se acabase lo que estaba siendo ya un suplicio para los almerienses.

Se acabó de esta manera una semana que ha sido muy negra para los intereses de Unicaja Costa de Almería. Primero tras perder el pasado domingo la final de la Copa del Rey ante CV Teruel. El 3-2 final para los aragoneses supuso un palo duro en el seno del conjunto almeriense. Que se agravó en la noche del jueves perdiendo la opción de seguir vivos en Europa.

Aunque, como se suele decir, no hay mal que por bien no venga. Tal y como reconoce Manolo Berenguel (entrenador de Unicaja Costa de Almería), "ahora toca centrarse en la Superliga y no tener viajes por Europa entre semana". Una forma de verlo.

PD: Para otro día ya hablaremos de la asistencia del público. No parecía un partido de competición europea. Los aficionados llegados de Estonia no pararon de animar. El Moisés Ruiz tuvo una entrada de partido 'normal'. Qué diferencia de las noches europeas o importantes en otras campañas pasadas. ¿Qué ocurre para que esto sea así ahora?

FICHA TÉCNICA

Unicaja Costa de Almería (1): Huang (-), Almansa (8), Jean Pascal (7), Kukartsev (11), Guilherme Hage (14) y Amado (5), más Mario Ferrera (líbero). También jugaron Ignacio Sánchez (2), Palharini (-) e Iribarne (6).

Saaremaa VK (3): Jiménez (16), Treial (10), Giger (3), Pupart (12), Graham (4) y Maciel (20), más Vahter (líbero). También jugaron Uuskari (1), Caics (-), Jalg (-) y Saar (líbero).

Árbitros: Konalsi Gjoka (Albania) y Emmanouil Georgiadis (Grecia).

Parciales: 20-25 (27’), 19-25 (30‘), 25-19 (28’) y 16-25 (26‘).

Incidencias: Partido correspondiente a la vuelta de los octavos de final de la CEV Challenge Cup disputado en el Moisés Ruiz ante unos 1.200 espectadores.