El Desierto de Tabernas, un tesoro de la cultura cinematográfica europea

La Academia de Cine Europea (EFA) ha nombrado al Desierto de Tabernas como 'Tesoro de la cultura cinematográfica europea'. ¿El motivo?Las más de 300 películas que se ha rodado en este maravilloso entorno natural de la provincia de Almería entre los años 1950 y 2020. Son numerosos y muy conocidos los 'spaguetti western' que se han filmado en este espacio único sobre todo entre las décadas de los 60 y 70.

El reconocimiento de la academia tiene en cuenta la época dorada del western europeo con la figura de Sergio Leone y su mítica 'Trilogía del dólar' que encumbró la carrera de Clint Eastwood con 'Por un puñado de dólares' (1964), 'La muerte tenía un precio' (1965) y 'El bueno, el feo y el malo' (1966).

Con este reconocimiento se pretende "sensibilizar al público sobre los lugares naturales simbólicos para el cine europeo" que por su "valor histórico" deben "mantenerse y protegerse".

Así mismo, la EFA indica en su web la celebración del Almería Western Film Festival (AWFF),"el único de su estilo en Europa que reúne cada año a aficionados y profesionales" vinculados al cine del oeste en un entorno que une desierto, cine, turismo e industria.

REACCIÓN DEL MUNICIPIO DE TABERNAS

El alcalde de Tabernas, José Diaz, ha señalado en una nota que "para nosotros es un gran orgullo que la EFA nos distinga como uno de los tesoros de la cultura cinematográfica europea, pues deja patente la extraordinaria vinculación de nuestra localidad a la historia del cine en general y al europeo en particular, además del esfuerzo que hemos hecho durante todo este tiempo para prestar servicio a todo tipo de producciones".

UN PLATÓ NATURAL PARA EL RODAJE DE PELÍCULAS

En el Desierto de Tabernas se han rodado grandes producciones internacionales como 'Lawrence of Arabia' (1962), 'Cleopatra' (1963), 'Patton' (1970), 'Conan the barbarian' (1982), 'Indiana Jones and the last crusade' (1989) o 'Exodus, Gods and Kings' (2014) y series como 'Doctor Who', 'Penny Dreadful', 'Black Mirror' o 'Juego de Tronos'.

Según el presidente de la EFA, Mike Downey, "esta ubicación icónica no tiene igual en el continente, y su contribución al cine mundial ha sido enorme". Además ha añadido que "la Academia Europea de Cine se enorgullece de haber rodado varias de sus películas a competición en la zona, especialmente 'Sexy bestia' de Jonathan Glazer, 'Brimstone', de Martin Koolhoven, 'Morvern Callar', de Lynne Ramsay y 'Brothers', de Susanne Bier".

El Paraje Natural Desierto de Tabernas es considerado como la única zona desértica de todo el continente europeo y forma parte de la Red Ecológica Europea Natura 2000.

En total cuenta con una extensión de 280 kilómetros cuadrados y comprende cinco localidades almerienses (Tabernas, Gádor, Santa Cruz de Marchena, Alboloduy y Gérgal).