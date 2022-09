“El abordaje médico integral de la mujer con cáncer ginecológico es fundamental para su tratamiento”

Almería, 26 de septiembre. El Hospital Vithas Almeríaya cuenta con una Unidad de Ginecología Oncológica que dará asistencia a mujeres que padecen cáncer del tracto genial inferior y de la mama. Este nuevo servicio engloba el diagnóstico, procedimiento, prevención, tratamiento quirúrgico y orientación al paciente. Dicha orientación conjunta a otras especialidades es primordial para ofrecer tratamiento personalizado y complementario más adecuado a cada mujer. En 2022 se diagnosticaron 38.350 mujeres con cáncer ginecológico (mama y ovario), según el último informe de la SEOM (Sociedad Española de Oncología Médica).

Las pacientes con sospecha o diagnóstico confirmado de cáncer de vulva, vagina, cuello de útero, útero, ovario y mama requieren una atención concreta determinada por el tipo de tumor y estadío evolutivo en el que se encuentra. Por este motivo, se requiere de profesionales especialmente implicados y cualificados, integrados en un equipo multidisciplinar, para ofertar el tratamiento personalizado más adecuado que ofrezca a la paciente la mejor supervivencia y calidad de vida. En este sentido, la Unidad de Ginecología Oncológica de Vithas Almería liderada por el Dr. Gabriel Fiol, constituye la puerta de entrada para la evaluación de la mujer con cáncer del aparato genital.

El Dr. Gabriel Fiol, coordinador de esta unidad, ha dedicado la mayor parte de su vida profesional a la prevención, diagnóstico y tratamiento del cáncer ginecológico. “La creencia general es que el tratamiento del cáncer es inicialmente quirúrgico y que si no se opera es porque está muy avanzado y de peor pronóstico. Realmente, los cánceres localizados se tratan mediante cirugía, pero en ocasiones se obtienen mejores resultados con otros tratamientos, como la radioterapia y la quimioterapia. Por ejemplo, en el cáncer de cérvix la quimio y la radio se utiliza en muchas ocasiones con intención curativa. La hormonoterapia puede también plantearse en casos seleccionados de cáncer uterino para preservar el útero en mujeres que desean descendencia”, afirma el Dr. Fiol.

La relación con todos los profesionales implicados con el cáncer es básica para la atención de calidad a la paciente oncológica. La Unidad de Ginecología Oncológica de Vithas Almería lo cumple en su totalidad ya que incluye en su estructura a radiólogos, patólogos, cirujanos, oncólogos médicos y radioterápicos y todos aquellos especialistas que se precisen para la calidad de la atención al cáncer. “Cada caso se presentará en Comité Multidisciplinar de Tumores para personalizar el tratamiento más adecuado”, confirma el Dr. Fiol.

Las revisiones ginecológicas, claves para la prevención

La prevención y las revisiones determinan la detección precoz ya que en muchas ocasiones el cáncer ginecológico y mamario no da síntomas. De una detección temprana se deriva el tratamiento menos agresivo y la curación.

“La citología es una prueba que se realiza para el diagnóstico precoz del cáncer de cuello, ya que se trata de un cáncer que inicialmente no da síntomas, presentando hemorragia y/o dolor en fases más avanzadas. En la actualidad conocemos que se trata de un cáncer producido por el virus del papiloma humano. Exámenes periódicos, incluyendo la ecografía, constituyen un elemento imprescindible en la detección precoz de los cánceres de vulva, cuerpo uterino y ovario”, refuerza el Dr. Fiol.

Además, las técnicas de biología molecular permiten realizar diagnósticos más precisos y ofrecer un pronóstico y un tratamiento personalizado para cada paciente según su tipo de tumor. La mayoría de los cánceres de ovario no dan sintomatología, por lo que más del 60% se diagnostican es fases avanzadas. No existe método de diagnóstico precoz para este cáncer y sólo las revisiones periódicas con ecografía pueden apuntar este diagnóstico. “No cabe duda de que la mamografía ha permitido el diagnóstico de lesiones no palpables elevando las tasas de supervivencia de este cáncer alrededor del 90 % en nuestro medio por lo que desde la Unidad de Ginecología Oncológica insistimos en que acudir a las revisiones ginecológicas es de suma importancia y la mejor prevención”, concluye el Dr. Fiol.