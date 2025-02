El Hospital Universitario Poniente inicia la formación de especialistas en Pediatría

El Hospital Universitario Poniente ha sumado en el curso 2024-2025 su primera especialista interna residente en Pediatría. El centro cuenta con una oferta docente que abarca hasta 17 áreas para la formación sanitaria especializada, lo que consolida su apuesta por la una formación de calidad.

El centro ha presentado a su primera residente de Pediatría, en un acto en el que han participado el director gerente del Hospital Universitario Poniente, Pedro Acosta, el director médico, Salvador Maroto, la directora de enfermería, Consuelo Artero, el jefe de servicio de Pediatría, Ali Mohmed Amed, la pediatra y tutora de residentes de la especialidad, María Ángeles López, la residente Pilar Grima y la responsable de Formación y Docencia, María José Gimeno.

Pedro Acosta ha subrayado la “progresiva ampliación de la capacidad docente de nuestro hospital, que se completa este curso con la llegada de Pediatría, una especialidad considerada de difícil cobertura y por la que hemos hecho una importante apuesta de mejora en los últimos años, con la ampliación y mejora de unidades como la de Neonatología o la Atención Infantil Urgente”. Acosta ha dado la bienvenida oficialmente a la nueva residente y la ha emplazado a “aprovechar al máximo las oportunidades de aprendizaje que le ofrece este servicio, vital en una comarca en pleno crecimiento demográfico como la del Poniente Almeriense”.

El jefe de servicio de Pediatría, Ali Mohmed Amed ha mostrado su satisfacción por el inicio de la formación de residentes en esta especialidad, “un logro largamente ansiado por nuestro servicio”. Para Amed, “la llegada de un residente es siempre un estímulo para todo el servicio ya que trae consigo una revisión y actualización de nuestros protocolos y nuestra forma de trabajar y nos anima a mejorar nuestra práctica clínica”.

Para la tutora de residentes de Pediatría, María Ángeles López, “ser la primera tutora de esta especialidad en el Hospital Universitario Poniente es un orgullo y un reto, ya que implica la responsabilidad de ser una buena guía en su futura formación, tanto a nivel académico y profesional, como humano; algo que afronto con gran ilusión”.

Pilar Grima, que ha iniciado este curso su periplo de cuatro años como residente de Pediatría es natural de Úbeda, en la provincia de Jaén y explica que escogió este centro para realizar su formación especializada “porque tras haber estudiado Medicina en la

Comunidad de Madrid, en Alcalá de Henares, tenía ganas de volver a Andalucía y vínculos familiares con la provincia de Almería”.

La primera residente de Pediatría el Hospital Universitario Poniente señala que “en estos primeros meses me he sentido como una más del servicio, que además me ha dado una gran acogida y se ha volcado en mí, lo que me hace muchísima ilusión y me llena de orgullo.

17 ESPECIALIDADES

El Hospital Universitario Poniente cuenta con el respaldo del Ministerio de Sanidad para formar a residentes de 17 especialidades. En el curso que ha comenzado en el mes de mayo, se han ofertado plazas formativas en el centro en las áreas de: Análisis Clínicos, Anestesiología y Reanimación, Aparato Digestivo, Cirugía Ortopédica y Traumatología, Enfermería Obstétrico-Ginecológica (matrona), Enfermería de Salud Mental, Farmacia Hospitalaria, Medicina Intensiva, Medicina Interna, Medicina del Trabajo, Obstetricia y Ginecología, Psicología Clínica, Pediatría, Psiquiatría y Radiodiagnóstico. A esta oferta se suman las especialidades de Medicina Familiar y Comunitaria y Enfermería Familiar y Comunitaria, en cuya formación participa el centro junto al Distrito Sanitario Poniente, de Atención Primaria.

La formación es una de las líneas estratégicas del centro desde el inicio de su actividad. En este marco, participa en la formación de diferentes grados universitarios (Enfermería, Fisioterapia, Medicina, Farmacia) y acoge igualmente a estudiantes de Formación Profesional que realizan sus prácticas docentes curriculares en sus instalaciones, además de contar con la acreditación del Ministerio de Sanidad para formación especializada.