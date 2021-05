Zoido, en COPE Almería: “Ningún candidato del PSOE andaluz va a tener ninguna opción frente a Juanma Moreno”

El eurodiputado del Partido Popular, José Ignacio Zoido, se ha mostrado convencido de que “ningún candidato socialista, sea Susana Díaz o sea Juan Espadas, tiene ninguna opción frente a Juanma Moreno”. Zoido se ha expresado así tras ser preguntado por la posibilidad de un adelanto electoral en Andalucía durante una entrevista en COPE Almería, dentro de la I Semana de la Agricultura de Roquetas de Mar.

“Puedo asegurar que tanto en Bruselas, en Sevilla o en Almería, en todas partes, lo único que oigo hablar de Andalucía es de estabilidad”, ha afirmado el eurodiputado: “Se han bajado los impuestos, se están generando puestos de trabajo cuando se están perdiendo en otras comunidades autónomas, hay una normalidad y estabilidad. Juanma Moreno lo está haciendo muy bien”, ha valorado.

En este sentido, Juan Ignacio Zoido considera que “es indiferente quién sea el candidato socialista, sea Susana Díaz o sea Juan Espadas, porque no van a tener ninguna opción frente a Juanma Moreno”.

El eurodiputado ha subrayado que el presidente andaluz “está representando ese cambio al que se había comprometido, un cambio a mejor, un cambio tranquilo y sin estridencias”.

“Y por tanto”, ha continuado, “en estos momentos hay tranquilidad y normalidad”. Sobre un adelanto electoral, ha manifestado estar convencido “de que Juanma tomará la decisión que a él le corresponde y que será la que le interese a los andaluces. No la que interese al Partido Popular o a Juanma Moreno, sino que siempre se guiará por el interés de los andaluces”:

Juan Ignacio Zoido ha destacado así que “el presidente ha demostrado que se puede gobernar de otra manera. Es fácil acceder a él, y lo digo porque puedo asegurar que, siendo alcalde de Sevilla, no me recibía nunca el presidente de la Junta de Andalucía, y ahora se recibe no a los alcaldes o portavoces del Partido Popular sino a todos. Juanma Moreno ha demostrado que hay que seguir confiando en él, que lo está haciendo muy bien y que lo va a seguir haciendo”; ha concluido.