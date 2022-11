Maldini: "El Real Madrid es ligeramente favorito pero no ha tenido suerte en el sorteo"

"Ya tenemos el rival del Madrid, es el Liverpool. Se repite la final de la temporada pasada; el Liverpool ha pagado muy caro la derrota en Nápoles, con goleada. El Liverpool está empezando a mejorar mucho, viene de ganar al Tottenham y al Nápoles, poco a poco alcanza el nivel que se podía esperar aunque está echando mucho de menos a Mané. Darwin Núñez ha tenido altibajos en la delantera, no estamos viendo al mejor Van Dijk, los laterales no están teniendo tanto vuelo como en otras temporadas y tiene que recuperar al mejor Fabinho y al mejor Thiago para poder recuperar algo de lo que fue el gran Liverpool de las útlimas temporadas. Ahroa mismo, el Madrid sería favorito, pero no muy claro. De aquí a febrero el Liverpool habrá mejorado y tendremos una eliminatoria bastante pareja. Es una eliminatoria preciosa, el Liverpool en la ida saldrá a tumba abierta, como siempre en Anfield, buscando presionar muy arriba y el Real Madrid, al espacio, le puede hacer mucho daño. El Real Madrid no ha tenido suerte en el sorteo".