Tomás Guasch: "En Europa nos ganan porque son más altos, más fuertes... y porque juegan muy bien al fútbol"

Tomás Guasch, comentarista de Tiempo de Juego, ha analizado en Tiempo de Análisis la semana negra de los equipos españoles en Europa.

"Hola, hoy… ‘La vida es un juego’, el último libro de Carlos Matallanas. Lo he recibido hoy, muchas gracias, pero lo compraré porque los libros hay que comprarlos. Viene con una carta suya, extraordinaria, para leerla en bucle, pero el final nos define perfectamente la idea y el personaje: “Deseo que esta lectura te enriquezca y te transmita toda mi pasión y mi amor por la vida y por el deporte y sus valores, que son un valor supremo”. Va por ti Carlitos, por tu hermano y por toda tu familia. Bueno, a Carlitos le encanta el fútbol y a nosotros también, esta semana la hemos pasado que si Mbappé, que si Haaland, que si ‘Florentino, fíchalo’, Laporta diciendo que tiene mucha experiencia, la última vez lo confirmó el Reus… Pero bueno, Haaland y Mbappé. Pero oiga, aquí no nos hemos dado cuenta de una cosa, si de lo que se trata es de juntarlos para dominar el cotarro, el que más fácil lo tiene es el PSG, que tiene la mitad. Tiene a Mbappé, con hacerse con Haaland y soltar lastre burlan el fair play financiero, que los ‘clubes-Estado’ se pasan por el refajo, pero bueno, es lo que hay. El 50% es suyo. Vamos, como junten a los dos, nos quedamos sin Copa de Europa hasta 2985. Hay vida en Marte antes de que la Copa de Europa vuelva a España. Dicho lo cual, una pena que me molesta profundamente es que estos nos ganan porque son más altos, más guapos, saltan más, corren más, chocan más… No, mire usted, juegan muy bien al fútbol, que es de lo que se trata. Hay un puntito supremacista, ¿verdad? “Es que son más fuertes”, no no, juegan divinamente. Verrati juega muy bien al fútbol, Herrera, Marco Reus, Haaland, un tipo que empieza la jugada y la termina él, y no quiero seguir más. En la UEFA, Rashford, que juega magníficamente bien al fútbol. Bruno Fernandes, ¡qué partido jugó contra la Real! Por tanto, Kepa lo dijo en El Partidazo de COPE: “En el Chelsea no entrenamos muy diferente a cómo lo hace el Athletic Club”. Por lo tanto sí, son altos, guapos, fuertes y chocan y saltan, pero juegan bien al fútbol. Con la pelota en los pies, no tienen nada que desearnos, muy al contrario. Juegan bien, que es de lo que se trata, así que a ver si terminamos ya de decir chorradas. Vuelvo con Carlitos, ‘La vida es un juego’… y tanto que es un juego."

Esta semana todo el mundo habla de Kylian Mbappé y Haaland, los goleadores del PSG y del Borussia Dortmund y que marcaron un 'hat trick' y dos goles, respectivamente, en sus partidos ante el Barcelona y el Sevilla de Champions League. Según informó Melchor Ruiz en El Partidazo de COPE, el Real Madrid ha decidido cambiar la estrategia de fichajes de cara a la próxima temporada y los blancos tendrían en mente vender a varios jugadorses de la actual plantilla para obtener unos 100 millones de euros y, con ese dinero, "establecer los cimientos de los próximos años". El gran problema del Real Madrid será la gran cantidad de dinero que pedirán el PSG y el Borussia Dortmund por sus estrellas.

El valor de Mbappé

En el caso de Kylian Mbappé, su precio de mercado en Trasfermakt es de 180 millones de euros. El delantero queda libre en 2022 y el diario francés 'Le Parisien' ha publicado esta semana que el PSG podría dejarlo salir por 200 millones este verano. La situación de la joven estrella en París es confusa porque comparte protagonismo con Neymar, que está en pleno proceso de renovación. El francés se habría planteado salir del club galo para ir a un equipo donde él sea la estrella absoluta. Pocos clubes podrían asumir las cifras de la operación porque además de los 200 millones de traspaso, debería asumir la ficha anual de 30 millones.

Tal como ha explicado el agente Junior Minguella en Cope, el Barça pudo fichar a Mbappé en 2017 con un acuerdo por 130 millones más 25 en incentivos, pero en aquel momento los responsables del club azulgrana prefirieron contratar a Dembélé por 105 millones más 40 en variables. Mbappé salió del Mónaco destino a París aquel mismo verano, en la operación cerrada por su representante Yvan Le Mèe, y el PSG pagó 145 millones de euros más 35 en bonus que sólo se concretarán si hay un traspaso.

El precio de Haaland

En el caso del delantero noruego Erling Haaland, la web especializada Trasfermarkt le atribuye un precio de mercado de 110 millones de euros. El periodista de Sky Sports Fabrizio Romano desveló que su contrato incluye una cláusula de rescisión. Por 75 millones de euros podría dejar el BVB, aunque no se activará hasta 2022.

Haaland llegó al Borussia Dortmund en enero de 2020 procedente del Salzburgo. Según publicó la prensa alemana y noruega, el club germano pagó 20 millones de euros por el traspaso más 23 en pagos extraordinarios