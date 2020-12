Rubén Martín: "Las buenas noticias se acumulan en el Atleti, ya se enfrentó a los seis primeros de LaLiga"

Rubén Martín, el narrador del Atlético de Madrid en Tiempo de Juego, valora en 'Tiempo de Análisis' el 2020 del Atlético de Madrid y la victoria conseguida ante la Real Sociedad en Anoeta (0-2) que le mantiene líder de LaLiga.

"El Atlético de Madrid sale líder reforzado de este estadio, de Anoeta, después de ganar a la Real Sociedad. Ya se ha enfrentado a todos, a los seis primeros clasificados. Perdió contra el Real Madrid, le ha ganado en el Wanda Metropolitano al FC Barcelona y hoy aquí a la Real Sociedad, que durante un tramo importante de LaLiga ha sido el mejor equipo, ha empatado con el Villarreal en el Metropolitano y le falta solo por jugar el Sevilla esta temporada. Un Atlético de Madrid que se va líder al parón, con tres puntos de ventaja sobre el Real Madrid y con un partido menos que tienen que disputar los hombres del Cholo Simeone. Las buenas noticias se acumulan, es primero en la clasificación, Joao Félix va aterminar como máximo goleador del 2020 en el Atlético de Madrid, aunque con una cifra muy baja según ha dicho Pedro Martín, solo 13 goles ha anotado en este 2020. Líder en LaLiga y clasificado en la Champions League, a la espera de que lo que venga en Navidades sea mejor aún de lo que le ha pasado en 2020 a este Atlético de Madrid".

El Atlético de Madrid demostró en San Sebastián su gran momento de forma y confianza y se deshizo con cierta facilidad de uno de los rivales más incómodos de la competición, una Real Sociedad que echó en falta a Mikel Oyarzabal y que sucumbió con los goles de Mario Hermoso y Marcos Llorente.

El equipo rojiblanco dominó la primera mitad ante un conjunto vasco que sorprendió al echarse atrás en los primeros minutos y dejar la iniciativa a su rival para sorprender en algún contraataque, para lo que contaba con la reaparición de su experto en el último pase, un David Silva que notó la inactividad.

Celebración del gol de Llorente@Atleti

Hermoso, el mejor sobre el terreno de juego, falló la primera ocacsión que tuvo, pero no perdonó en la siguiente, ya en el segundo tiempo y en el primer acercamiento de su equipo, de gran cabezazo batió a una Real que necesitaba algo más si quería inquietar al líder de LaLiga.

La Real se quedó también sin energía y los atléticos vivieron una segunda parte cómoda, con un control absoluto del juego y del marcador que sería todavía más intenso con el tanto de Marcos Llorente.

Medio gol fue para la habilidad previa de Luis Suárez, que dejó un balón excelente a Carrasco que el belga no aprovechó pero, en segunda jugada, Llorente fusilaría la portería de Remiro para lograr un bello tanto.

Pudo acortar distancias el equipo local por medio de Merquelanz, sin embargo el delantero blanquiazul se topó con un enorme Oblak para evitar darle un poco de emoción al tramo final del encuentro, que fue muy plácido para el conjunto colchonero.

⏱ 90'+4’| #RealSociedadAtleti 0️⃣ -2⃣



¡¡��������������!! ⏹ ¡TRIUNFO DE ENTIDAD!



¡Nos llevamos tres puntos en un campo durísimo y ante un gran rival!



¡����������, ������������������!



��⚪#AúpaAtletipic.twitter.com/VlVzDieOoS — Atlético de Madrid (@Atleti) December 22, 2020

El capitán del Atlético de Madrid, Jorge Resurrección 'Koke', desveló que su sueño es "levantar la 'Champions' algún día como capitán" del conjunto colchonero, algo por lo que peleará hasta el día de su muerte, y destacó la gran importancia de su técnico, Diego Pablo Simeone, por haber conseguido cambiar la mentalidad del equipo y hacerles un club campeón, con presencia constante en Europa.

"Ojalá podamos seguir agrandando la leyenda del club, ser el que más partido ha jugado con esta camiseta y -sobre todo- levantar títulos. Ya he levantado muchos pero ahora mi sueño es levantarlos como capitán. Ojalá pueda levantar la 'Champions' algún día", manifestó Koke en declaraciones al programa 'Universo Valdano' de Movistar +.

Aquellas dos finales perdidas ante el Real Madrid fueron "una pena". "Al final todo el trabajo de un año entero, tanta felicidad se disuelve en pequeños detalles. Es fútbol, nos tocó perder pero no vamos a dejar de luchar. Ojalá podamos ganarla porque sería increíble para nuestra gente que lo ha soñado y lo ha querido. Hasta el día que me muera lucharé por ver al Atlético levantar una Champions. El fútbol le debe una champions al Atlético", añadió el vallecano.

"Simeone nos cambió la mentalidad"

Preguntado por las claves del éxito, Koke lo tuvo claro. "Llegó Simeone y nos cambió la mentalidad a todos. Los jugadores eran los mismos. Él llegó a mitad de temporada, nos había eliminado el Albacete de Segunda B, un desastre, en Liga tampoco íbamos bien y llegó el míster y nos cambió a todos, sobre todo la forma de entender el fútbol. Nos inculcó todo esto. Todos los días hablar de ganar y ganar, de competir", indicó Koke.

"Más que del primer discurso recuerdo cuando vino al club y toda la gente que vino a vernos ese día al entrenamiento no nos pitaba, nos aplaudía. Veníamos de ser eliminados, nos querían matar porque el equipo no estaba bien y de repente nos empezaron a aplaudir para darnos ánimos (gracias a Simeone). Luego las charlas que él da, es un gran motivador, me dejó impresionado desde el principio", admitió.

"Competimos mucho entre nosotros, la competitividad era grandísima, eso elevó el nivel del grupo desde el comienzo. Con Juanfran bromeábamos alguna vez diciendo 'este nos hace salir llorando algún día'. Apela al escudo, a la gente... saca todo a relucir. El 'Cholo' transmite ese liderazgo. No es fácil conseguir todo esto", añadió sobre su entrenador.

"Desde que vino Simeone hubo un cambio espectacular, nos hizo ganadores. Ganamos prestigio internacional, este estadio, ahora estamos en otro lugar. Se echa de menos el Calderón, ¡cómo no se va a echar de menos! y sí es cierto que hemos pegado un salto de calidad porque el Metropolitano es espectacular pero el Calderón siempre será único. Estará en mi corazón y en el de muchos atléticos. Cada estadio tiene su esencia y el Metropolitano ya va teniendo la suya", apuntilló.