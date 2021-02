Manolo Oliveros: "Tres puntos de diamantes, quién sabe si le darán moral para la vuelta de la Champions"

El F.C. Barcelona ha logrado este sábado una importantísima victoria en el Ramón Sánchez Pizjuán por 0-2 gracias a los goles de Dembélé y Messi que le permite adelantar, momentáneamente, al Real Madrid en la tabla y acercarse al Atlético de Madrid. Triunfo vital de los de Ronald Koeman que siguen vivos en la pelea por el título de LaLiga Santander.

Contando el partido para el Tiempo de Juego de la Cadena COPE ha estado Manolo Oliveros. Oliveros ha analizado en el Tiempo de Análisis el encuentro que ha acabado con victoria azulgrana por 0-2, el mismo resultado que necesita el próximo miércoles en el Camp Nou en la vuelta de semifinales de la Copa del Rey para igualar la eliminatoria y forzar la prórroga.

"Victoria súper importante del Barça. 0-2 en el marcador, goles de Dembélé y Leo Messi. Un Barça muy serio que ha impedido, incluso, que rematara mucho a puerta o casi nada el Sevilla. Con tres centrales ha planteado el partido Ronald Koeman y le da muchísima moral de cara al compromiso del próximo miércoles en Copa del Rey frente a este mismo rival, frente al Sevilla al que ha vencido en este estadio Ramón Sánchez Pizjuán esta tarde.

Y quién sabe si también le da moral no solamente para LaLiga, pasando de momento al Real Madrid y acercándose al Atlético de Madrid, si no quién sabe si le da moral también para el partido de la Liga de Campeones frente al PSG. 0-2, ha mandado el Barça, Leo Messi ha estado espectacular, ha contagiado al equipo, muy serio, muy sobrio. Merecida victoria, tres puntos absolutamente de diamantes para el equipo de Ronald Koeman".

El FC Barcelona ha vuelto a la carga por el título liguero después de asaltar el Ramón Sánchez Pijzuán (0-2) gracias a los goles de Ousmane Dembélé, el más destacado este sábado, en un duelo de la jornada 25 que permite a los blaugrana colocarse segundos de forma provisional y meter presión al Atlético antes de visitar al Villarreal este domingo.

El equipo culé mata dos pájaros de un tiro. De un lado, abandona su condición 'guadianesca' ante un rival directo y del otro, manda un aviso al Sevilla para el partido de vuelta de Copa, que se celebra este miércoles en el Camp Nou. Además, el Barça mete codos para hacerse un sitio en la pelea por el título. Dos triunfos que consolidan la idea de Ronald Koeman con un protagonista indudable: Ousmane Dembélé.

El galo completó uno de sus partidos más brillantes desde que llegó a Can Barça, no era una empresa difícil dado su reguero de lesiones, pero fue vital en la capital andaluza para poner contra las cuerdas a su rival. La primera ocasión del partido fue un disparo suyo desde la frontal a los 20 minutos. El único que se atrevió a romper líneas y olvidar la rigidez de los esquemas y el respeto inicial.

Nueve minutos más tarde, en una recuperación del Barça en el centro del campo, Messi acabó poniendo en las botas de Dembélé la posibilidad de definir en un mano a mano ante Bono. El francés no falló con un zurdazo picudo, pero más que suficiente para corresponder a sus méritos. Los de Lopetegui intentaron despertar pero no reaccionaron hasta el segundo acto.

El técnico del Sevilla metió tres cambios al descanso y ganó posesión, pero fue incapaz de encontrar el camino para hacer daño al Barça. Escudero tuvo la mejor ocasión con un cabezazo potente tras un centro de Suso. Antes, Dest la estrelló en el palo con violencia y Jordi Alba estuvo a punto de rematar un centro magnífico de De Jong.

Pese a la mejoría local, el Barça siguió siendo merecedor del triunfo y generó más oportunidades. El propio Dembélé habilitó a Messi en una jugada de muchos quilates que no aprovechó el argentino. Sí lo hizo en la recta final del choque, cuando apenas quedaban cuatro minutos, y tras apoyarse en el joven Ilaix Moriba, otro de los que reclamó los focos.

Antes lo volvió a intentar un Sevilla sin el gas, ni el 'punch' que tanto le caracteriza -obligado por la defensa poblada del Barça- y porque su rendimiento ofensivo fue lo mínimo. En-Nesyri logró marcar tras ayudarse con la mano en el control, de igual manera que Lenglet, al que también le anularon un tanto por fuera de juego.

Sin más modificaciones en el luminoso, y tras el gol final de Messi, el Barça cerró una victoria (0-2) sin alharacas ni brillo, pero más que interesante ante un rival muy potente, en un momento decisivo de la temporada, y antes de que la Copa resuelva su primer finalista el próximo miércoles. Hay Liga y el Barça quiere estar en la batalla.

Pedri se marchó lesionado

El centrocampista del Barcelona Pedri González sufre una lesión muscular en la pierna derecha, aunque se desconoce el alcance de la misma hasta que le efectúen nuevas pruebas este domingo, según comunicó el club azulgrana.

Pedri se lesionó en el minuto 71 del partido ante el Sevilla (0-2) y todo apunta a una lesión en el sóleo. El canario se retiró del terreno de juego cojeando y a la llegada al hotel del equipo azulgrana tuvo que caminar apoyado en unas muletas.

El centrocampista fue sustituido por Ilaix Moriba, quien tuvo una determinante actuación, ya que asistió a Leo Messi en la jugada que supuso el 0-2 definitivo en el minuto 85. Durante el partido ante el Sevilla también se lesionó a poco de salir al terreno de juego Ronald Araujo. El central había sustituido a Gerard Piqué, aquejado de molestias. Se da la circunstancia que el uruguayo no jugaba desde el pasado 7 de febrero por un esguince en el tobillo izquierdo y este sábado tuvo que retirarse por el mismo motivo.

Piqué: "Nos hemos sabido levantar de golpes duros"

El defensor del Barcelona Gerard Piqué se ha mostrado "contento y orgulloso del equipo" tras la victoria en el campo del Sevilla, ya que los culés venían de encajar "golpes duros" y se han "sabido levantar" para "demostrar que" siguen "vivos". "El miércoles plantearemos batalla. Si el miércoles le damos la vuelta al 2-0, la temporada cambia", afirmó.

Piqué, en declaraciones a Movistar, restó importancia a su cambio, ya que había "hablado con el cuerpo técnico" para "ir aumentando la carga" de minutos tras reaparecer después de su lesión de rodilla, por lo que "había pactado el que jugaría hoy".

El central barcelonista consideró que "hay Liga, se han visto cosas peores" que la remontada que necesita el Barcelona para proclamarse campeón, "aunque la situación no es idílica", y destacó que "el Sevilla no ha creado hoy ocasiones, no han tirado a puerta".