Manolo Lama: “El Real Madrid ha cumplido; lamentable el partido del Valencia”

Manolo Lama, narrador del Real Madrid en Tiempo de Juego, valora lavictoria de los blancos ante el Valencia en 'Tiempo de Análisis', donde habla de la importancia de tres jugadores del Real Madrid y critica la actitud de los chés, que no aparecieron en la primera parte y que se acercan a los puestos de descenso:

"El Real Madrid ha cumplido. El objetivo era conseguir los 3 puntos, los ha obtenido con solvencia y claridad, sin pegas, con un buen triángulo mágico de Kroos, Modric y Benzema y, sobre todo, sigue con esa racha ganadora. Está a cinco puntos, pero con dos partidos menos el Atleti. El Madrid ha tenido un partido muy cómodo. Del Valencia poco se puede decir; tiene una mala gestión en cuanto a sus dueños se refiere; ha perdido mucho talento y calidad en sus futbolistas, pero no se puede permitir que un equipo salga sin actitud, sin ganas y sin fuerzas. Lamentable el partido del Valencia y bien el Madrid, que tiene que pensar ahora en Valladolid y en Bérgamo".

Victoria fácil del Madrid ante el Valencia

El Real Madrid encuentra la autoridad en su fútbol, impulsada por Karim Benzema, referente absoluto del juego ofensivo ante un Valencia inofensivo, respondiendo el equipo de Zinedine Zidane al triunfo del líder Atlético de Madrid con su tercera victoria consecutiva en una semana que asienta convicciones. Tras la tempestad siempre llega la calma y el Real Madrid comienza a habituarse a partidos en los que ha rebajado el nivel de sufrimiento. Hasta disfruta por momentos. Al Valencia lo tenía sentenciado al descanso, con los mismos síntomas que hace cuatro días el Getafe. Rivales sin colmillo, como anestesiados. No es casual, algo de mérito tendrá el equipo de Zinedine Zidane, que enlaza una racha de triunfos sobreviviendo a una racha de lesiones sin fin.

Bajo un dominio abrumador ante un Valencia sin soluciones, con la autoridad que irradia Toni Kroos al mando y espacios de libertad para que volase la imaginación de Luka Modric, la recuperación de Benzema desequilibró el encuentro a los doce minutos. Recibió escorado al borde del área, con la portería en su mente, sin un rival que le encimase. Su derechazo al segundo palo con un dibujo imposible para Jaume, que había dejado poco antes un extraño gesto para sacar con el pie a córner un disparo centrado de Casemiro.

El regreso de Dani Carvajal aportaba luz a una defensa de circunstancias, permitía a Zidane renunciar al sistema de tres centrales para volver a su clásica línea de cuatro. Duró 25 minutos. La peor temporada de su carrera no tiene fin con una nueva recaída. De nuevo Lucas Vázquez como solución de urgencia. Todo pasaba por Karim hasta que apareció Kroos con uno de esos golpeos impecables a la red, acariciando el esférico tras una acción de Lucas apurando hasta línea de fondo y poniendo el pase atrás. Era un castigo antes del descanso a la falta de tensión valencianista. La intentó recuperar en la reanudación, tras la bronca del técnico en la caseta y dos cambios con retoques a un sistema que naufragó.

Gayá se queja de la actitud del equipo

José Luis Gayá, capitán del Valencia, aseguró que su equipo había "regalado la primera parte" en el Alfredo di Stéfano ante el Real Madrid, frente al que el cuadro de Javi Gracia cayó por 2-0: "No es la primera vez que nos pasa. Venimos aquí y lo decimos, pero luego si salimos y no lo hacemos no sirve de nada", indicó Gayá tras el encuentro a Movistar.

"No se por qué no hemos salido sin la intensidad necesaria en este partido", señaló el lateral valencianista, quien explicó que en el periodo inicial salieron "a la presión manera muy tímida. Salían muy fácil, ellos tenían el balón y cuando lo teníamos nosotros después de mucho tiempo no hemos sabido dar tres pases seguidos. Así es muy difícil", dijo.

"En la segunda parte hemos estado un poco mejor. Tampoco era muy difícil mejorar lo de la primera parte. Hay que hacerlo desde el principio", apuntó Gayá, quien no encontró explicación a la actuación en el primer periodo.

Ahora ya en lo único que piensa es en el siguiente partido ante el Celta. Gayá destacó que tan solo deben mirar el próximo encuentro y no la clasificación.