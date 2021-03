Manolo Lama: "El Madrid tiene lo que tiene y no tiene más"

Manolo Lama, narrador de los partidos del Real Madrid en Tiempo de Juego y director de Deportes COPE, habló desde el estadio Alfredo Di Stéfano tras el empate a uno del conjunto madridista ante la Real Sociedad. Resultado que deja al equipo que entrena Zinedine Zidane ante una final en el derbi del Metropolitano.



"Bueno, ya sabes que eso de las cuentas de la lechera a mí no me gustan. Había algunos que antes de empezar el partido decían que el Madrid podría salir del Wanda Metropolitano como líder. Hay una realidad patente que el que la quiera discutir, sinceramente, o no ve el fútbol o es demasiado forofo de su equipo. El Madrid tiene lo que tiene y no tiene más. El Madrid es un equipo que pelea, que lucha, que no da un partido por perdido, que suda la camiseta, que muere en el campo… sobresaliente. Matrícula de honor. Pero el Madrid no tiene fútbol. El Madrid no tiene gol. Y cuando un equipo no tiene rematadores, cuando no tiene talento arriba para desequilibrar los partidos le pasa lo que le ha pasado hoy. En Bérgamo ganó en el 87’, contra el Valladolid ganó raspando y hoy ha empatado. En resumen, ¿el Madrid va a pelear la Liga? Sí, pero no le veo tan sobrado como algunos veían para intentar ganar el título en las jornadas que quedan.



Vinicius, centenario con gol

El brasileño Vinicius Junior cumplió este lunes 100 partidos con la camiseta del Real Madrid en un encuentro en el que logró rescatar un punto en el minuto 88 frente a la Real Sociedad (1-1), y se convirtió en el cuarto jugador más joven de la historia del club que lo logra a sus 20 años, 7 meses y 17 días.

El extremo se encuentra en esta lista por detrás de los españoles Raúl González Blanco -19 años, 3 meses y 22 días-, José Antonio Camacho -20 años, 3 meses y 20 días- e Iker Casillas -20 años, 4 meses y 2 días-.





1-1 Madrid-Real Minuto 88. Gol de Vinícius, que ha marcado 12 goles en sus 100 partidos con el Madrid.



Fede Valverde vuelve 38 días después

El uruguayo Fede Valverde volvió a jugar este lunes, en el empate 1-1 en casa frente a la Real Sociedad, tras 38 días ausente por una lesión muscular en el “aductor largo de la pierna derecha” que le ha mantenido alejado de los terrenos de juego más de lo esperado.



Frente a la Real Sociedad entró precisamente por Modric en el minuto 77 y fue el artífice del cambio de ritmo en la jugada que a la postre se convirtió el 1-1 obra del brasileño Vinicius Junior en el m.88. Un taconazo suyo para la internada de Lucas Vázquez generó la ventaja necesaria para que este pusiera el centro que remató ‘Vini’.