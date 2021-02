Manolo Lama: "El Madrid se va cargado de moral, de ilusión y de esperanza"

Manolo Lama, narrador de los partidos del Real Madrid en Tiempo de Juego, analiza la victoria por la mínima del conjunto blanco este sábado en Valladolid.



“Hoy el Real Madrid se ha reenganchado a la Liga. Tiene mucho mérito. Tenía innumerables bajas. Tan solo ha tirado dos veces entre palos. El mejor del equipo ha sido Courtois. Pese a todas esas adversidades el Madrid ha sumado tres puntos. Y lo ha hecho prácticamente sacando petróleo de donde no hay. Un remate de Casemiro, cuatro buenas paradas de Courtois… han hecho que el equipo de Zinedine Zidane siga creyendo en el campeonato gracias al desplome del Atlético de Madrid. ¿Lo de hoy vale para Europa? Sigo pensando que no aunque también sigo pensando que el Atalanta es un equipo al que el Madrid le puede hincar el diente por su forma de entender este deporte. El Madrid hoy se va cargado de moral, de ilusión y de esperanza”.



"Tenemos que ir a lo nuestro sin mirar a los demás"

El entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, no quiso mirar al liderato del Atlético de Madrid, a pesar de tenerlo a tiro después de la victoria (0-1) ante el Real Valladolid, aunque destacó el gran momento y racha de su equipo. "No hay necesidad, nosotros tenemos que seguir con lo que estamos haciendo, es una victoria importante para nosotros hoy, la cuarta consecutiva y tenemos que seguir a lo nuestro y sin mirar a los demás", dijo en rueda de prensa, después de jugar en Pucela sabiendo que el líder había tropezado.



El preparador de los blancos elogió el trabajo de su equipo, cerrando de nuevo la portería, aunque fue preguntado en particular por Casemiro, autor del 0-1. "Siempre sabemos el jugador que es Casemiro, que también puede rematar, su trabajo, pero hoy es un trabajo de todos. Me alegro por todo el equipo", afirmó.



Zidane fue preguntado por las bajas y las opciones de Benzema de estar ante el Atalanta. "Veremos mañana, tiene otra resonancia y veremos lo que está pasando con Karim. No vamos a arriesgar, faltan muchos partidos, si puede estar, estará, y si no, no vamos a arriesgar", apuntó sobre el galo.



�� ''Hay que seguir a lo nuestro. Sin mirar a los demás.''#HalaMadridpic.twitter.com/Q3HBk1g6G5 — Real Madrid C.F. (@realmadrid) February 20, 2021

Creemos en la Liga

Casemiro, centrocampista brasileño del Real Madrid, mostró la fe que siente la plantilla en pelear por LaLiga Santander, tras situarse a tres puntos del líder, el Atlético de Madrid, gracias a su gol en la visita al Real Valladolid.



"Era importante ganar no solo porque el Atlético de Madrid pinchó, nosotros todavía creemos en la Liga y todos los partidos son importantes. Quedan muchos puntos y mucha Liga, creemos en ella, lo hablamos, sabemos que es difícil pero creemos", dijo en Movistar+.